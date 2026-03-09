胡定旭率潮屬社團考察汕頭、揭陽等地 盼推動交流合作

3月7日上午，汕頭市委書記溫湛濱在市委迎賓廳會見由香港潮屬社團總會主席胡定旭率領的訪問團一行，雙方在座談交流中暢敘桑梓情誼，並就深化汕港兩地交流合作、賦能高質量發展等進行交流。市領導邱奕輝、蔡永明參加會見。

溫湛濱代表市委、市政府和全市人民向訪問團表示誠摯歡迎。他指出，春節假期汕頭文旅熱度飆升、人氣火爆，展現了汕頭深厚的文化底蘊和蓬勃向上的發展勢頭，汕頭正堅持「工業立市、產業強市」發展思路，以貿促工、以工興貿、工商並舉，推動產業鏈條加速壯大、交通區位持續優化、「僑」的文章出新出彩、城鄉面貌蝶變煥新，高質量發展邁出堅實步伐。他希望香港潮屬社團總會一如既往地關心支持家鄉改革發展，帶動更多潮人潮商返鄉考察，將更多先進經驗、創新資源和產業項目帶到汕頭，共同拓展汕港合作新空間。

胡定旭感謝市委、市政府對香港潮屬社團總會的關心支持和熱情接待，並介紹總會近年來在弘揚潮汕文化、服務社團鄉親、促進兩地交流等方面的積極成效，以及將於6月份舉辦的第五屆香港潮州節籌備情況。他表示，汕頭資源稟賦得天獨厚、城市建設日新月異、產業發展欣欣向榮，廣大潮籍鄉親倍感振奮，對家鄉發展前景充滿信心。香港潮屬社團總會將發揚優良傳統、當好橋樑紐帶，積極弘揚潮汕優秀傳統文化，講好汕頭故事、潮人故事，助推汕港兩地交流合作再上新台階。

揭陽市長曲曉傑：盼組織更多鄉親和企業家回鄉考察

同日下午，揭陽市委副書記、市長曲曉傑會見了以胡定旭為團長的香港潮屬社團總會新一屆會董會。

曲曉傑對潮屬社團總會長期以來積極支持揭陽經濟社會發展、致力推動揭港合作表示感謝。他說，揭陽與香港地緣相近、人緣相親，經貿往來密切，合作空間廣闊。希望香港潮屬社團總會繼續發揮橋樑紐帶作用，進一步凝聚鄉情、匯聚力量，組織更多鄉親和企業家回鄉考察交流，投資興業，特別是在科技創新、文化旅遊、青年交流等。

胡定旭感謝揭陽對潮屬社團總會的大力支持，此次來訪，深切感受到揭陽蓬勃的發展活力和優美的城鄉面貌，倍感振奮和自豪。總會將一如既往地秉承愛國愛港愛鄉宗旨，積極宣傳推介揭陽，組織引導更多香港企業、青年人才和海內外潮籍鄉親關注揭陽、支持揭陽、投資揭陽，推動兩地交流合作向更深層次、更寬領域發展。