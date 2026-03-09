大棋盤︱「行政主導」市民有責 塑新政治生態

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥先後會見港區全國政協及人大代表，強調行政主導不是行政長官一個人的事，而是「特區政府、市民及社會各界的共同責任」，又指立法會對行政主導的實踐、探索及研究空間「還很大」。中央對行政主導重視程度明顯提升，不止三權機關，不同界別甚至普羅市民對行政主導都有「責任」，但究竟如何實踐、推動市民參與，並非簡單任務。

「行政主導」進一步升格

港澳辦主任夏寶龍今年1月在研討會表示，要堅持和完善行政主導，不斷提升特區治理效能，行政、立法和司法機關「同唱一台戲」，也有賴社會各界「支持和努力」。丁薛祥今次講話進一步提升層次，形容行政主導是社會和市民的「共同責任」。

中央盼深化行政主導 塑新管治生態

有資深政協直言，一般市民沒有公權力，要支持行政主導，能做的相當有限，認為領導人的意思是「支持政府就是參與」，不要像以往「郁啲就反對」，而是對政府和制度本身有信心。該政協指出，內地的管治思維與香港截然不同，前者期望市民易地而處，多瞭解、支持政府的立場，講求「信政府」，但香港長年以來的政治生態恰恰相反，彷彿「有反對才是參與」，相信香港日後會繼續扭轉這種風氣。

至於政府是否應更好蒐集民意，該政協指，市民可照常表達意見，但不應反政府，要多理解政策的出發點。近年重大政策諮詢期縮短，立法會亦甚少召開公聽會，該人指新時代強調提升治理效能，相信從當局角度，諮詢立法會已足夠。

亦有議員認為，領導人期望立法會就行政主導產出更多符合香港實際及中央要求的成果，這是期望立會在理論研究層面多做工夫，告訴社會如何發揮行政主導最大效果，塑造一種新管治生態。他認為立法會「配合」有餘，在匯聚民意上可進一步加強。

不過面對民生急難愁盼或政策不足，實際上不時要公開引起關注，政府才加以重視，例如巴士安全帶法例、「撞車碰瓷黨」等，皆是有市民投訴甚至身受其害，經過一輪發酵，才有後續跟進。立法會要摸索出一條新路向，在建設性批評與維護政府依法施政之間取得平衡，並不容易。

全國港澳研究會顧問譚耀宗指，特首是行政主導的第一責任人，但不代表立法機關、普羅市民可以毫無責任「乾等」，相信丁薛祥真正意思是政府施政需要社會支持配合，但亦不可獨斷獨行，吸納意見可讓事情相得益彰。在過程中，立法會、商界和大眾等持份者要形成氛圍，即使批評都是為了「共同做好件事」，這才是中央需要的行政主導，丁薛祥正希望大家探討具體做法。

譚耀宗同意，行政主導要暢順實行，政府也有責任放下身段，多聽取民意代表的意見；議員表達意見時也要好好拿捏，思考問題是否普遍性，及值得公開提出引起關注。

立法會議員兼全國政協吳傑莊認為，「共同責任」是指議員要在力所能及之下，提出可行方案；社會大眾的角色，就在於踴躍表達建設性意見，參與公共討論，讓政府更準確掌握社會脈搏，「整個社會都是當家作主。」另一議員何敬康指，議員既要協助解說政策，亦要做到下情上報，又提到有人聽見行政主導四字，就視之為「行政大曬」，這絕對是誤讀。

有商界背景的政協委員笑言，市民支持行政主導除了在口頭上，也可以有實際行動，舉例政府就北都建設發債，市民積極認購也是體現「責任」的一種，當然人人能力或意願不同，不能強求。

聶風