兩會2026．專訪︱梁振英：香港政治體制是行政主導 立法主動權在行政機關手上

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥，日前分別與港區全國人大代表及全國政協委員會面時，強調行政主導不是行政長官一個人的事，也是特區政府、社會各界和廣大市民的共同責任。全國政協副主席、前特首梁振英就表示，行政主導雖然沒有寫在《基本法》當中，但整個政治體制設定都是行政主導，而市民有責任去了解其所選出來的議員，與行政機關的關係、在政治體制中的功能。

梁振英表示，曾經有段時間，立法會的反對派議員從自身利益出發，希望以立法主導，有些政黨、派別，希望能夠組織起來成立一些所謂、接近執政黨的政治聯盟，這些都是違反《基本法》，部分人更已變成法庭案件的涉案人，曾希望拿到簡單多數議席，通過否定政府的財政預算案，逼使政府去做一些違反《基本法》的事情。

他解釋，行政主導體現在政治體制設計上，包括立法會立法是由特區政府向立法會提出，而議員只可以提出與財政、公共政策無關的議案，否則就要有行政長官批准，反映立法主動權是在行政機關的手上，且《基本法》上已寫明行政機關及立法機關分別的工作。

他認為要在社會上不斷宣講，行政與立法各施其職，社會上其他人士，包括選委會委員、議員等都要知道，推動五年規劃落實、實現目標也好，或者行政長官每年的《施政報告》的主導權及第一責任人，都在行政機關身上。

記者：郭詠欣 北京報道