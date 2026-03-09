兩會2026．專訪︱談香港「五年規劃」 梁振英：需長遠眼光、堅定目標

國家「十五五」規劃中香港章節，一再提到支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。全國政協副主席、前特首梁振英接受《星島頭條》訪問時稱，國家很多時候會持續提及一些發展方向，因為很多政策規劃都需要很長時間推動，動輒20年，因此香港做「五年規劃」時，需要有長遠眼光、堅定目標、久久為攻地去做，推動更高產值以「提升」香港作為不同中心的地位。

港適合做國際海事法律中心

自「十二五」規劃起，連續20年的「五年規劃」中，國家都要求香港要「提升」國際金融中心地位，是否老調重彈？梁振英舉例，自己出任特首時的政治環境與現今不同，要立法建立一個新的公營機構相對困難，當時他仍堅持設立金發局，提出了很多未來發展方向，由他就任特首以來已經過去14年，相關發展方向已逐一實現。

他又舉例，香港作為國際航運中心，一直以碼頭為主，相反沒有碼頭的倫敦國際航運中心，世界產值是最高，甚至將壟斷了部分功能，「他們主要做船舶買賣、租賃、融資、註冊登記、保險，法律服務，這些都是國家非常需要的，特別於數年前戰爭開始後，國家沒有一些國際性航運保險的業務，令國家的船隊在世界上被動一些。」

他認為，香港是實行普通法的地區，擁有良好的法治環境，適合做全國性國際海事法律中心。他去年開始與香港大學合作培育熟悉海事法的年輕人，估計到他們成長出來服務國家需20年時間，反映要做好這些事，需要有長遠眼光。

至於特區政府要籌備香港「五年規劃」，他認為過去都有做一些長遠規劃，涵蓋時期超越一屆政府，譬如十年房屋規劃、近年的土地開發、北部都會區等，需要的發展時間絕不是特首5年任期內可完成，這並非新鮮事。

他強調，不能說只有5年，就用5年眼光去看，應該看長遠一些，而香港不單要謀劃「五年規劃」，更要「主動對接」，有些不在香港章節的部分，香港都應該舉手請纓報名去做，說明香港可在哪些方面出力，助力國家實現目標。

香港應更多參與國家治理

被問到政府工作報告及「十五五」規劃，都提到要「提升港澳依法治理效能」，是否政府管治有不足。梁振英指出，國家主席習近平2018年在北京接見港澳各界時，已提出要求香港更加積極主動參與國家治理實踐，但很多人誤以為香港出現問題時，中央是希望香港「你自己搞掂自己，唔好煩中央」，事實上不是，是要香港更多參與國家治理，但又說任何社會、任何方面的工作都有提升進步空間，籲全社會共同努力。

另外，近期中東局勢緊張，地緣政治更趨明顯，被問到會否影響香港對接「十五五」規劃，梁振英稱對香港有信心，香港一直應變能力很強、「好識走位」，相信無論外圍有何變化，都可以應對，只要咬住「十五五」規劃的目標方向，就能實現。

記者：郭詠欣 北京報道

攝影：劉駿軒