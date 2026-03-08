Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅淑佩周末體驗連串盛事 讚香港3月精彩紛呈︱Kelly Online

政情
更新時間：18:35 2026-03-08 HKT
發佈時間：18:35 2026-03-08 HKT

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在剛過去的周末親身參與多項本地文化及體育盛事，包括香港藝術節的音樂會與芭蕾舞表演，以及LIV Golf賽事。她讚揚各項活動水平頂尖，並預告將有更多大型活動登場。

一連兩晚觀賞藝術節頂尖演出

羅淑佩於剛過去的周末，一連兩晚到香港文化中心觀賞香港藝術節的演出。她首先觀看了由Sir John Eliot Gardiner指揮的莫扎特安魂曲和C小調彌撒曲音樂會，並讚揚在年屆八旬的Sir John帶領下，整個演出在技巧和感染力上均屬頂尖水平。作為詩班女高音的她，亦特別讚嘆兩位女高音對彌撒曲的演繹舉重若輕，歌聲優美。

昨晚，羅淑佩觀賞了由世界知名舞蹈家Roberto Bolle主演的芭蕾舞劇《Caravaggio》。她形容舞者舞藝超群，其身型更展示了藝術家對完美的追求，並稱讚舞劇能緊緊抓住觀眾情緒，完場時獲得全場掌聲。

LIV Golf成功吸引旅客 預告更多盛事

羅淑佩今午則到訪粉嶺高球場，參觀LIV Golf賽事。她形容現場氣氛如同嘉年華，吸引大批球迷及家庭訪客。據悉，為期四天的賽事共帶來14,000名旅客，他們均對球場及香港留下美好印象，並表示期望明年2月再來。

羅淑佩表示，3月的多項大型盛事成功打響頭炮，接下來將有香港打吡、Art Basel、Art Central及香港國際七人欖球賽等活動陸續舉行，期待在不同場地與市民見面。

圖片來源：羅淑佩fb

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
6小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
7小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
14小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
12小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
3小時前
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
6小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
8小時前