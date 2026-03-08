羅淑佩周末體驗連串盛事 讚香港3月精彩紛呈︱Kelly Online

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在剛過去的周末親身參與多項本地文化及體育盛事，包括香港藝術節的音樂會與芭蕾舞表演，以及LIV Golf賽事。她讚揚各項活動水平頂尖，並預告將有更多大型活動登場。

一連兩晚觀賞藝術節頂尖演出

羅淑佩於剛過去的周末，一連兩晚到香港文化中心觀賞香港藝術節的演出。她首先觀看了由Sir John Eliot Gardiner指揮的莫扎特安魂曲和C小調彌撒曲音樂會，並讚揚在年屆八旬的Sir John帶領下，整個演出在技巧和感染力上均屬頂尖水平。作為詩班女高音的她，亦特別讚嘆兩位女高音對彌撒曲的演繹舉重若輕，歌聲優美。

昨晚，羅淑佩觀賞了由世界知名舞蹈家Roberto Bolle主演的芭蕾舞劇《Caravaggio》。她形容舞者舞藝超群，其身型更展示了藝術家對完美的追求，並稱讚舞劇能緊緊抓住觀眾情緒，完場時獲得全場掌聲。

LIV Golf成功吸引旅客 預告更多盛事

羅淑佩今午則到訪粉嶺高球場，參觀LIV Golf賽事。她形容現場氣氛如同嘉年華，吸引大批球迷及家庭訪客。據悉，為期四天的賽事共帶來14,000名旅客，他們均對球場及香港留下美好印象，並表示期望明年2月再來。

羅淑佩表示，3月的多項大型盛事成功打響頭炮，接下來將有香港打吡、Art Basel、Art Central及香港國際七人欖球賽等活動陸續舉行，期待在不同場地與市民見面。

圖片來源：羅淑佩fb