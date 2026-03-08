兩會每日精華︱王毅指中美高層交往應排除不必要干擾 談伊朗局勢：拳頭硬不等於道理硬

全國人大會議今日（8日）上午舉行外交主題新聞發布會，也是本次兩會的「重頭戲」之一。中共中央政治局委員、外交部長王毅在大約一個半小時內，回答了21名中外記者的提問。

月底「習特會」成焦點

美國白宮官員早前透露，總統特朗普將於3月31日至4月2日訪華，但中方至今未證實，近期美國同以色列空襲伊朗，令中東局勢升級，外界關注事件會否影響國家主席習近平與特朗普的會晤。

王毅表示，元首外交是中國外交的定盤星，中美高層交往議程已經擺在桌面上，現在需要做的是，雙方為此做好準備，營造適宜的環境，排除不必要的干擾。他強調，中方的態度始終是積極的，關鍵是美方也要相向而行，只要雙方以誠相待，以信相交，就能不斷拉長合作的清單。

對於伊朗局勢，王毅說，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。策劃顏色革命、搞政權更迭，不得人心。他再次呼籲立即停止軍事行動，避免戰火蔓延。

王毅：台灣事務是中國內政 日本沒有資格插手

去年11月，日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」論，導致中日關係惡化。王毅說，兩國關係走向，取決於日方的選擇，強調台灣事務是中國的內政，日本沒有資格插手。

被問到兩岸統一時間表，王毅說，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

記者：郭詠欣 北京報道