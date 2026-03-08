Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱商經局：中東戰事礙進出口貿易但影響不大 地緣政治複雜增五年規劃制定難度

政情
更新時間：13:42 2026-03-08 HKT
發佈時間：13:42 2026-03-08 HKT

中東局勢緊張，商經局局長丘應樺於電視節目《講清講楚》中表示，戰事雖對本港出口造成負面影響，但由於中東佔本港進出口貿易市場份額相對不大，故未必是太過大的影響。他強調，政府正同步開拓中亞、東歐及北非等新市場，並將利用國家「十五五」規劃草案的支持，強化香港作為國際貿易中心及知識產權貿易中心的地位。

中東進出口貿易份量相對不大

丘應樺表示，戰事令油價上升、阻礙供應鏈，航班暫停亦影響人流和貨物運載，對出口造成負面影響，「短期內的影響是有的」，但本港進出口貿易市場廣泛，中東去年雙邊貿易額約1,600多億港元，份量相對不大，最大貿易市場是東盟及RCEP國家，他強調戰事「對香港的影響會有，但未必是太過大的影響」。在各經濟領域中，進出口貿易受影響最大，因為霍爾木茲海峽被封直接阻礙貨物進出；金融方面則可能因避險資金流入本港。

對於身處戰區的香港經貿辦，丘應樺引述報告指當地市面大致平靜，商業活動未見明顯變化，但普遍持觀望態度。至於在沙特阿拉伯利雅得設立經貿辦的計劃，他承認過去進展良好，但現時需審視實際情況，當地存在不穩定因素，加上沒有航班連接，實際落實時間需視乎情況再作決定，但強調不會放棄長遠對香港經貿有利的計劃。

因戰事調低經濟增長預測？ 丘應樺：言之過早

丘應樺表示，開拓中東市場只是整體策略的一部分，政府同時亦有拓展中亞、東歐及北非等新新市場，例如匈牙利、哈薩克斯坦、烏茲別克等，加強貿易、金融及高科技合作。他解釋，不同經濟體有不同優勢，例如中亞國家礦產豐富，可協助香港發展大宗商品交易生態圈。

被問到會否因戰事調低本港今年經濟增長預測，丘應樺認為目前言之過早，需觀察戰事會否惡化，「如果情況真的惡化，當然會有一個調整」。他指國家今年GDP增長目標調低幅度很小，所以香港的預測也是理性。

地緣政治複雜化使五年規劃制定變難

丘應樺表示，國家剛發表的「十五五」規劃草案對香港的一大支援是提升競爭力。在八大中心基礎上，香港需加強大宗商品生態圈、財資管理及高增值供應鏈發展。商經局將聚焦國際貿易中心及知識產權貿易中心兩大範疇。

丘應樺指出，強化國際貿易中心的關鍵在於協助內地企業經香港「出海」拓展，同時吸引外資經香港進入內地。知識產權方面，他引用數據指其直接或間接影響香港GDP及就業人數均近30%，影響力巨大。局方將加強知識產權估值工作，促進貿易，並計劃出訪中亞、東歐及北非國家，爭取簽訂更多自貿及投資協定，協助企業走向全球。

面對地緣政治複雜化，丘應樺承認制定香港的首個「五年規劃」存在難度，「乜嘢都有難度，唔會咁易嘅」。為此，局方將海外經貿辦、貿發局和投資推廣署以「三位一體、經貿一站通」模式運作，深入探索不同經濟體需要，精準協助企業對接。貿發局亦推出整合專業服務的「出海平台」，供企業一站式選取合適服務。

此外，政府在新一份《財政預算案》中預留1億元，吸引嶄新大型國際展覽來港，例如大型機械展、遊艇展，甚至探討舉辦小型飛機展。丘應樺補充指，資金屬先導性質投放，將與參展機構共同出資，「你出啲，我出啲，我唔係完全畀晒錢」。

