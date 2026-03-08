Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱陳茂波：「十五五」為香港未來發展提供明確方向 本港可作積極貢獻

政情
更新時間：11:46 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:46 2026-03-08 HKT

今年全國人大會議公布「十五五」規劃綱要草案。財政司司長陳茂波表示，「十五五」規劃為國家的高質量發展擘畫全景藍圖，不僅對中國式現代化強國建設、民族復興偉業具有非常重要的意義，也是香港搶抓發展新機遇、開創新局面的重要思想指導。「十五五」為香港未來發展提供明確方向，機遇無限，香港大有可為。

陳茂波在網誌表示，當前國際形勢風高浪急，地緣政治更趨複雜多變，全球經濟動力放緩。變亂交織的國際形勢和地區衝突，帶來重要啟示是國家必須富強，必須具備雄厚的科技實力和經濟實力，才能在百年未有且正加速演化的大變局中掌握戰略主動。這更說明了香港必須深入學習、了解「十五五」規劃的戰略部署，並以此作為指導思想，主動對接「十五五」規劃，全力支持及開展香港五年規劃的制訂和實施，推動香港高質量發展。

香港必須深入學習、了解「十五五」規劃的戰略部署，並以此作為指導思想，主動對接「十五五」規劃。陳茂波網誌
香港必須深入學習、了解「十五五」規劃的戰略部署，並以此作為指導思想，主動對接「十五五」規劃。陳茂波網誌

「背靠祖國、聯通世界」擁獨特優勢

陳茂波指，香港作為國際金融、航運、貿易中心，人才匯聚，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在「十五五」這個黃金戰略期實在大有可為。香港在「一國兩制」下擁有獨特的制度優勢和國際化特色，一向是外資開拓內地市場的平台和策略夥伴，也是內地企業開拓國際市場的最佳選點，在發揮內地龐大市場優勢及統籌國際資源的雙循環高水平開放中，可作出積極貢獻。

國家大力發展新質生產力，推動人工智能、低空經濟、生物醫藥等未來產業的發展，香港可善用國際化科研平台、專業服務和資本市場優勢，既為國家引入全球創新資源，也為本地經濟注入新動能。在金融領域，致力國際金融中心優勢的鞏固與提升，更重要的是在安全可控前提下，以金融+的方向賦能千行百業，支持創新科技的加速發展與應用轉化，讓金融更好地支持實體經濟釋放潛能。

陳茂波續稱，「十五五」規劃為香港未來發展提供了明確方向，更加堅定了社會各界的信心。「十五五」機遇無限，香港大有可為，接下來就需要大家一起奮鬥，在更好融入和服務國家發展大局中，實現自身更好的發展。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
6小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
19小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
3小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
5小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
23小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
19小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
15小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-07 11:58 HKT