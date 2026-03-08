兩會2026︱陳茂波：「十五五」為香港未來發展提供明確方向 本港可作積極貢獻

今年全國人大會議公布「十五五」規劃綱要草案。財政司司長陳茂波表示，「十五五」規劃為國家的高質量發展擘畫全景藍圖，不僅對中國式現代化強國建設、民族復興偉業具有非常重要的意義，也是香港搶抓發展新機遇、開創新局面的重要思想指導。「十五五」為香港未來發展提供明確方向，機遇無限，香港大有可為。

陳茂波在網誌表示，當前國際形勢風高浪急，地緣政治更趨複雜多變，全球經濟動力放緩。變亂交織的國際形勢和地區衝突，帶來重要啟示是國家必須富強，必須具備雄厚的科技實力和經濟實力，才能在百年未有且正加速演化的大變局中掌握戰略主動。這更說明了香港必須深入學習、了解「十五五」規劃的戰略部署，並以此作為指導思想，主動對接「十五五」規劃，全力支持及開展香港五年規劃的制訂和實施，推動香港高質量發展。

香港必須深入學習、了解「十五五」規劃的戰略部署，並以此作為指導思想，主動對接「十五五」規劃。陳茂波網誌

「背靠祖國、聯通世界」擁獨特優勢

陳茂波指，香港作為國際金融、航運、貿易中心，人才匯聚，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在「十五五」這個黃金戰略期實在大有可為。香港在「一國兩制」下擁有獨特的制度優勢和國際化特色，一向是外資開拓內地市場的平台和策略夥伴，也是內地企業開拓國際市場的最佳選點，在發揮內地龐大市場優勢及統籌國際資源的雙循環高水平開放中，可作出積極貢獻。

國家大力發展新質生產力，推動人工智能、低空經濟、生物醫藥等未來產業的發展，香港可善用國際化科研平台、專業服務和資本市場優勢，既為國家引入全球創新資源，也為本地經濟注入新動能。在金融領域，致力國際金融中心優勢的鞏固與提升，更重要的是在安全可控前提下，以金融+的方向賦能千行百業，支持創新科技的加速發展與應用轉化，讓金融更好地支持實體經濟釋放潛能。

陳茂波續稱，「十五五」規劃為香港未來發展提供了明確方向，更加堅定了社會各界的信心。「十五五」機遇無限，香港大有可為，接下來就需要大家一起奮鬥，在更好融入和服務國家發展大局中，實現自身更好的發展。

