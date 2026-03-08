兩會2026︱港區人大全體會議 審議生態環境法典 人大代表：生態環境資源就是經濟資源

港區全國人大代表團今日（3月8日）早上召開全體會議，審議生態環境法典，港澳辦副主任、中聯辦主任周霽、基本法委員會副主任黃玉山亦有出席。

港區全國人大代表陳振英表示，草案設計邏輯嚴密，污染防治篇、生態保護篇和綠色低碳發展篇，分別對應三大成熟性的環境問題，而綠色低碳發展獨立成篇，填補了面對氣候變化、碳達峰、碳綜合等方面的法律空白，並突破環境保護與經濟發展對立的傳統思維，為全球環境治理貢獻了中國智慧草案，亦對香港的生態環境保護和可持續發展具有重要的指導作用。

陳振英：突破「環境保護」與「經濟發展」對立的傳統思維

他舉例在污染防治篇的第六分篇，固體廢物污染防治，積極加強固體廢物發展轉移的監管，與香港大灣區內地城市，在提升固體廢物協同促進能力上的需求高度契合。他續稱，「草案直接呼應了『十五五規劃』提出增強綠色發展動能等核心內容，例如建立碳排放權交易市場，以及加強綠色金融等領域的國際合作，積極參與國際規則和標準的制定，引領全球綠色轉型。」

吳永嘉：海岸線、江景風光有助吸引旅客

陳振英續指，香港作為亞洲綠色金融中心，可積極與草案銜接提供示範和參考，香港又可以透過各種互聯互通的渠道，引導資金，支持綠色轉型，促進綠色金融資源有效整合與合理運用，助力國家達成「3060」雙碳目標。

港區人大代表吳永嘉表示，香港除了有繁華的大都會的生活，也有美麗的海岸線，漂亮的江景風光，令不少旅客慕名而來，帶動了餐飲、酒店、零售相關的行業的發展，說明生態環境資源就是經濟的資源，保護生態環境的發展生產力，合理保護和利用自然資源，才能讓發展的道路走得更遠。

他續稱，工業生產基礎設施建設是離不開礦產資源的支撐，如果過度開採浪費資源，將會導致國內的資源枯盡，從而依賴進口，讓國家在國際競爭中陷入被動，這不單僅僅是國家安全的考量，通過綠色開採循環利用，才能延長資源產業鏈，提高資源庫價值，實現生態保護與經濟發展的雙贏。

港區人大代表陳仲尼表示，生態環境法典草案經過多次公開諮詢，以及常委會三次審議，當中作出了多次修改，整體上相當成熟。他支持草案提出，國家強化對生態環境保護的金融支持，持續推動綠色信貸、債券、保險、信托等綠色金融產品和服務範圍健康發展，縱然目前環境保護稅已通過多用多付的差別化政策，初步發揮引導調節作用，但草案進一步強化經濟手段，鼓勵社會公益捐贈並落實稅款抵扣條，調動各方積極性，緩解財政壓力。

港區全國人大代表、科大校長朱葉玉如表示，今年是「十五五」規劃的開局之年，認為香港可在三個關鍵方向為國家做出重要的貢獻，包括聚焦科技創新，助力國家科技自立自強；擔當「超級聯繫人」、「超級增值人」，助力國家高水平對外開放；以及建設國際高端人才高地，為國家培養高層次的人才，強調香港對全球頂尖人才都有強烈的吸引力，具備成為國家離岸人才中心的條件，亦提到政府正在北部都會區興建大學城，是香港在「十五五」期間服務國家的一個非常重要平台。

記者：郭詠欣 北京報道