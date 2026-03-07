兩會2026︱商務部長助理袁曉明：深化CEPA開放 支持橫琴粵澳深合區建設

全國兩會正在北京舉行，澳門人大代表團今日（7日）舉行全體會議，商務部黨組成員、部長助理袁曉明表示將支持橫琴粵澳深合區建設、支持澳門中葡平台建設，並透過CEPA擴大開放，以深化內地與澳門的經貿合作。

袁曉明 : 重點做好3方面工作 包括支持橫琴粵澳深合區建設等

袁曉明表示，商務部堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，支持澳門在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，持續深化內地與澳門經貿交流合作。下一步，將認真落實「十五五」規劃建議關於促進澳門長期繁榮穩定的要求，重點做好3方面工作，分別是支持橫琴粵澳深合區建設、支持澳門中葡平台建設和通過 CEPA進一步擴大對澳門開放。

袁曉明表示，商務部將進一步提高包括橫琴在內的粵港澳大灣區服務貿易自由化水平，同時聚焦深合區建設，支持橫琴面向澳門實施更多深化改革和擴大開放的創新舉措。他又指，在「十五五」時期，商務部將更好發揮澳門對外開放的橋頭堡作用，持續推動CEPA優化升級，助力澳門經濟適度多元發展。

今年不單單是國家「十五五」規劃開局之年，亦是澳門特區「三五」開局之年。被問及澳門如何更好對接國家「十五五」規劃、發揮澳門特色作用。澳區全國人大代表蕭志偉表示澳門在中央政府支持下，成功克服疫情衝擊，經濟社會發展取得豐碩成果。他指出，澳門經濟復甦，2025年澳門本地生產總值（GDP）恢復至4,180億澳元，恢復至疫情前九成水平；人均GDP達到64.7萬澳門元。按購買力平價計算，澳門位列全球最富裕地區的第八位；財政儲備超過6,630億澳門元，創下歷史新高。他更指，澳門2025年入境旅客數量顯著回升，超過4,000萬。

他建議加快「澳琴」（澳門與橫琴）之間的聯動，加快橫琴深度合作區建設，以「新思維」落實「澳門+橫琴」的新定位，加強規則對接和機制銜接，完善「分線管理」政策，推動琴澳民生一體化，回應澳門居民的期盼。他亦建議加快建設國際高端人才聚集的高地，利用「一國兩制」的優勢，為國家吸引和集聚國際人才。

澳區全國人大代表陳虹表示，澳門「一基地」建設正穩步推進，在促進國際人文交流及提升文化影響力上成果漸顯，澳門作為中西文明交流互鑑重要窗口的角色正逐步浮現。

科學謀劃發展方向 完善頂層設計

陳虹續指，去年發表的施政報告進一步提出推動文化基地建設、促進文明交流互鑑的施政方向，並強調將拓展中葡平台功能，積極助力「一帶一路」建設，顯示政府在整體規劃層面的工作已到位。

陳虹提到，澳門特區政府自2025年起，與國家文化和旅遊部建立合作機制，經常參與「歡樂春節」品牌活動及絲綢之路城市聯盟等國家級旅遊項目，有效提升澳門文化的傳播能力。同年澳門獲評為「東亞文化之都」，並藉此舉辦系列活動，全方位展示其以中華文化為主軸、多元文化並存的獨特魅力。政府亦支持本地葡、英文媒體到內地參訪，並資助葡語及巴西籍人士翻譯中國經典作品，為世界了解澳門、認識中國搭建溝通橋樑。

陳虹又指，澳門於2025年首次成功舉辦「文明互鑑」國際論壇，向世界展示中華文明與澳門文化價值，並計劃於今年繼續將其打造成為重點品牌活動。