兩會2026︱澳區人大代表：港澳共享「一國兩制」優勢 共促大灣區發展
更新時間：19:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-07 HKT
全國兩會正在北京舉行，澳門人大代表團今日（7日）舉行全體會議，澳區全國人大代表團團長劉藝良在會後接受記者採訪時表示，「香港和澳門都共享『一國兩制』優勢」，指大灣區是一個整體，指優勢互補、互惠互利、達到共贏。
被問及香港和澳門同屬大灣區，有何共同發展優勢。劉藝良形容大灣區是一個整體，可優勢互補、互惠互利、達到共贏，最重要是都「一國兩制」的優勢，他形容「香港和澳門都共享『一國兩制』優勢」。
澳區人大代表陳虹則指，港珠澳大橋建設後來往香港及澳門變得非常方便，指內地旅客可以一程多站，「來了澳門去香港，來了香港去澳門」，共同促進兩地旅遊業的發展。
她續指，香港已推「粵車南下」、「港車北上」等便利政策，相信經一段時間實踐和總結經驗，「肯定會越來越順暢的。」
記者：郭詠欣、李健威 北京報道
