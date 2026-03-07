兩會2026︱蘇長荣專心受訪未留意車隊駛走 「落單」需另派專車送回駐地｜Kelly Online

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：18:30 2026-03-07 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-07 HKT

全國政協今午（7日）舉行第二次全體會議，有部分委員在會上發言，而按慣例委員出入時，都會引來大批傳媒追訪，今天會議完結時出現一段小插曲，有香港委員過於專心接受採訪未上車，嚇得工作人員要急急安排，轉坐專車離開。

蘇長荣發現「落單」後急急追車。
大會工作人員發現蘇長荣「落單」追車，跑上前拉著他免生危險。
工作人員發現蘇長荣追車，即趕來拉著他，免生危險。
工作人員安排私家專車送他回到駐地。
平常記者採訪主要在大會堂內，但有時候人太多，記者會追到大會堂外的廣場繼續訪問，而向來港澳委員願意接受訪問，深受中外媒體青睞。全國政協蘇長荣走到廣場時，繼續被一群內地媒體追訪，未有留意大隊已經全部上車，當港澳委員車隊陸續駛離時，他才急急追車，有大會工作人員看到他「落單」，嚇得跑上前拉著他免生危險，最後安排私家專車送他回到駐地。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

