兩會2026｜馬逢國引述丁薛祥：就香港發展提五點看法 對接國家「十五五」規劃

全國兩會正在北京舉行，港區人大代表今早（7日）在大會堂召開全體會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。會後港區人大代表會見傳媒，港區人大代表團團長馬逢國指，丁薛祥講到2025年是個不平凡的一年，國家發展的成績可圈可點，得來不易，特別指出國家經濟總量再次提升，並形容「風景這邊獨好」。

2026年作為「十五五」開局之年 亦是香港由治及興關鍵一年

馬逢國引述丁薛祥指，香港過去一年是具有里程碑意義的一年，當中取得多項成就，包括第八屆立法會選舉成功圓滿完成；妥善應對及處置特大火災；審理及處置一宗重要國安案件；經濟發展取得新突破。丁認為，香港在融入和服務國家發展大局方面，整體表現得更加主動。相關成就是國家「十四五」規劃發展成就的縮影，而2026年作為「十五五」開局之年，亦是香港由治及興的關鍵一年。

會上6名港區人大代表發言

馬逢國提及丁薛祥指出，香港應如何融入及服務國家發展大局，以實現自身更好發展，並提出五點看法。丁認為香港應對接國家「十五五」規劃，期望代表積極支持特區政府，加強對接經濟社會發展的長期規劃；堅持及完善行政主導，帶頭維護行政長官與特區政府的權威，支持政府依法施政，不斷提升治理效能；堅持維護國安與社會穩定，在維護國家安全的大是大非問題上，必須旗幟鮮明、立場堅定、行動有力；紮實推進經濟高質量發展，支持特區政府妥善謀劃和推進一批重大項目，為經濟高質量發展增添新動能；傳承弘揚愛國愛港核心價值，支持特區政府的愛國主義教育，壯大香港的愛國愛港力量。

馬逢國指，會上有6名代表發言，陳曼琪就國安法、完善選舉制度的影響提出建議，特別提及落實家庭家教家風建設。雷添良探討香港如何更好發揮國際金融中心作用，融入國家金融發展大局。林順潮闡述香港在國際醫療樞紐上的潛力，包括臨床數據、藥械通及設立國際總部等。吳永嘉建議香港工業界及企業界如何配合國家高水平對外開放，完善產業鏈體系。朱立威則討論香港如何發揮人才高地優勢，善用本地大學資源，為國家發展服務。馬逢國指，丁薛祥在每位代表發言後都有作即時簡短回應，認為是很大鼓舞。

李慧琼：按丁薛祥囑託 學習「十五五」規劃與兩會重要精神

全國人大常委、立法會議員李慧琼則表示，對於能親身獲丁薛祥會見感到非常興奮，並感謝他代表中央政府，表達對香港各界的關心、支持和關懷。她承諾，會按照丁薛祥的囑託，學習「十五五」規劃與兩會重要精神，回港後亦會帶頭宣傳，讓社會各界能與特區政府同心協力，制定香港首個五年規劃。

李慧琼指出，立法會將全力支持和配合行政長官制定相關規劃，因這對國家與香港的發展均至關重要。她透露，行政長官已請各政策局成立籌備小組，相信在規劃綱要通過後，相關小組將轉為工作組，立法會各事務委員會亦已準備就緒，議員將會就各自關注的議題及專業範疇進行調研，以配合政府，找準香港的發展方向。

李慧琼又指，丁薛祥在會上期望香港繼續壯大愛國愛港力量，並加強青少年的愛國主義教育。她指，感受最深是丁薛祥促請與會者繼續努力支持及配合行政長官工作，從而提升施政成效，以贏得市民支持。李慧琼相信，人大、立法會及社會各界都會繼續朝著丁薛祥的期許努力，實踐目標。

丁薛祥聆聽每位代表發言後均有互動點評

港區人大代表陳勇於會後形容會面氣氛親和，丁薛祥在聆聽每位代表的發言後均有互動點評，並表現出對香港各界事務的深入了解，涵蓋大灣區發展、創新科技、教育、民生，以至過去一年發生的重大事件。陳勇引述丁薛祥指，「行政主導」不僅是行政長官李家超的責任，也是香港全社會的共同責任，需要共同努力，指丁在會上提出的建議將轉達中央相關部委研究、總結。

陳勇又指，丁薛祥在互動過程中，超過三次要求各界繼續支持由李家超帶領的特區政府，做好行政主導，提升治理效能。

陳曼琪：行政、立法、司法機關必須「同唱一台戲」

港區人大代表陳曼琪則表示，香港由2014年非法「佔中」至2019年「修例風波」，直至《香港國安法》實施及選舉制度完善後，才迎來良政善治的局面。在「十五五」規劃的開局之年，為切實履行維護國家安全的責任，建議行政長官應統籌全局，整合現有架構，成立「國家安全與發展統籌委員會」，以統籌各政策局，確保國家安全與發展規劃能有效銜接。

陳曼琪指出，委員會將由行政長官直接統籌所有政策局，以落實國家安全與發展規劃的無縫銜接。她強調，行政、立法、司法機關必須「同唱一台戲」，共同護航香港實現良政善治。在立法會層面，她建議應研究引入「立法前評估」及「事後追蹤」機制，以進一步完善立法程序。

丁薛祥提及需注意金融安全

港區人大代表陳振英在記者會後提及，丁薛祥提到注意金融安全，因應金融科技與人工智能發展迅速，為香港的金融安全帶來潛在影響，相信與穩定幣、虛擬資產等新興金融產品有關。他指出，金管局對於穩定幣，計劃在本季度僅發放少量牌照，並且會對持牌機構進行嚴格審查，確保其運營妥當後，才會允許其發行第一枚穩定幣。隨AI技術被銀行、證券公司、保險公司等金融機構廣泛應用，陳振英認為丁是指本港需有更好的監管措施來規範AI的使用。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：劉駿軒、李健威

相關新聞：

兩會2026｜丁薛祥晤港區人大 冀帶立會探索行政主導空間 產出更多符合香港及中央要求成果

兩會2026｜陳曼琪指行政、立法、司法機關需「同唱一台戲」 倡立會推行「立法前評估+實效追蹤」機制