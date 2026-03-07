Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會每日精華︱去年入境中國旅客人次逾1.5億 丁薛祥晤港區人大提5要求

政情
更新時間：17:30 2026-03-07 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-07 HKT

全國人大會議今日（7日）舉行民生主題記者會，文化和旅遊部部長孫業禮說，隨著內地開放更多國家免簽證到中國，入境的外國旅客數量持續增加。2025年入境旅遊的人次超過1.5億。手機、無人機、VR眼鏡等電子產品，潮流玩具、文創產品已經成為遊客眼中的中國特產。

以往外國人到內地，消費時不太適應使用電子支付工具，但經過幾年的推廣同改進，入境遊支付便利化水平提高。孫業禮透露， 去年入境旅遊移動支付費用達到800億元人民幣。

因應老齡化問題，內地近年出台多項措施鼓勵生育。國家衞健委主任雷海潮表示，去年第四季起，陸續向符合條件、2022年起出世的嬰幼兒發放每月300元人民幣的育兒補貼，維持3年。至今已有3300萬個家庭領取有關補貼。

丁薛祥晤港區人大 要求維護行政長官權威

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥，早上在人民大會堂參加港區全國人大代表團審議，指今年是國家「十五五」規劃開局之年，也是香港由治及興的關鍵一年。

他認為香港要做好5點，一是做好自身規劃，同國家的「十五五」規劃對接。二是堅持和完善行政主導，帶頭維護行政長官和特區政府的權威，支持特區政府依法施政。三是堅持維護國家安全和香港社會穩定，在維護國家安全問題上，立場堅定、行動有力。

四是扎實推進經濟高質量發展，支持特區政府妥善謀劃及推進一批重大項目。五是進一步傳承和弘揚愛國愛港的核心價值，支持特區政府的愛國主義教育。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

