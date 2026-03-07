Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜陳曼琪指行政、立法、司法機關需「同唱一台戲」 倡立會推行「立法前評估+實效追蹤」機制

政情
更新時間：15:21 2026-03-07 HKT
發佈時間：15:21 2026-03-07 HKT

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席今日(7日)出席港區全國人大代表團審議。

港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪女士在會上發言，強調香港必須切實履行維護國家安全的責任，以保障香港實現良政善治，並提出成立「國家安全與發展統籌委員會」、在河套區建立「粵港澳數據合規與流轉中心」等。

陳曼琪先指出，國家主席習近平主席曾指出，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。她認為國安法的制訂實施與選舉制度的完善，體現中央對香港的鼎力支持，亦為香港從由亂到治走向由治及興提供堅實保障。

遞交香港國安法建議 深感中央堅守「一國兩制」決心

她回顧香港回歸以來的經歷，指出國家安全始終是香港繁榮穩定的前提和基礎。經歷2014年非法「佔中」和2019年「修例風波」後，「一國兩制」下維護政權安全至為重要。她說作為2014年非法「佔中」期間執行禁制令的律師、2020年向全國人大遞交訂立香港國安法建議的人大代表，以及2024年參與審議及通過基本法第23條本地立法的立法會議員，她有幸見證並參與這一歷史進程，感受到中央維護國家主權、安全、發展利益，堅守「一國兩制」的堅定決心，以及對香港同胞的真切關懷。

陳曼琪指出，2026年2月香港首宗「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」案件的判決，法庭判處黎智英監禁20年，已向世界宣示危害國家安全必受法律懲處的嚴正立場。她認為，香港如今走向由治及興，良政善治深得人心，這正是國家安全得到有力維護的成果。

陳曼琪建議特區政府整合現有架構，成立「國家安全與發展統籌委員會」。

建議成立「國家安全與發展統籌委員會」

為進一步鞏固「一國兩制」下維護政權安全，確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，陳曼琪建議特區政府整合現有架構，成立「國家安全與發展統籌委員會」，由行政長官統籌政策局，銜接並落實國家安全與發展規劃。

她同時強調，行政、立法、司法機關需要「同唱一台戲」。立法會應推行「立法前評估+實效追蹤」機制，制度化地在法案提交前與政府溝通，並在法案通過後跟進執行情況。司法機關則應深化國安法例培訓，確保裁判在符合普通法原則的同時，不偏離維護國家安全的初心。

今年提交五項代表建議

陳曼琪最後提到今年提交了五項代表建議，包括在河套深港科技創新合作區：

  1. 建立「粵港澳數據合規與流轉中心」，推動科研數據跨境有序流動，將香港打造為國家生物數據安全的「守門人」。
  2. 設立「大灣區黃金倉儲及交易中心」，推動人民幣計價的黃金交易，助力人民幣國際化。
  3. 打造河套國際仲裁優選地，推動中國仲裁機構「出海」，提升國際法治建設的話語權。

此外，她建議構建粵港澳大灣區一站式婦女發展數字平台，並在平台中專設「灣區家國情」板塊，藉此發揮家庭家教家風在基層治理中的獨特作用，推廣中華優秀傳統文化及愛國主義教育。
 

