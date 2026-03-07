律政司法治教育大使嘉許禮暨分享會 林定國寄語兩個「信」字 冀大使傳遞法治知識

律政司今日（7日）舉行法治教育領袖培訓計劃法治教育大使嘉許禮暨分享會，向40名完成3年培訓的學員頒授法治教育大使資格。

律政司司長林定國在社交平台表示，他在分享會上將兩個「信」字送給所有大使。首先是「信念」，對堅持和鞏固香港良好法治的信念。其次是「信心」，身體力行傳授和宣揚法治概念、香港普通法制度關鍵元素等知識的信心。

林定國冀法治知識深入民心

林定國表示，要毋忘初心，深信維持香港的良好法治環境，關鍵是培養市民的法治意識及加強他們對普通法制度的基本理解。他希望這個計劃授予大使的知識，能夠深入民心。雖然現時只有40名大使，但他希望他們不要低估自己的能力。

林定國有信心法治大使人數與日俱增

林定國指，中國人有一個說法，就是一傳十、十傳百、百傳千。他稱若40位大使各自向40位朋友傳授相關知識，總數就是1600人，1600人再各自向40人講解，便變成64,000人，是幾何級增長的威力。這種層層遞進的傳授方式，正是培訓計劃的初衷，亦是各位大使被稱為法治教育領袖的原因。

林定國提到，今日有4位來自不同背景的大使分享感受，很開心他們都從計劃中各有得著。他引述就讀教育大學的Faye所言，她形容「法治教育領袖培訓計劃」不單傳授法治知識，還是公民教育的建立，而法治價值在於每一代人願意去守護。

最後林定國指出「傳承共建 法治社會」是培訓計劃的口號，亦是對各位法治教育大使的期望，希望學員能將在這個計劃獲得的知識和經驗，按各自的職業、擔當的崗位等，用合適的方法傳授給其他人。他十分有信心，法治大使的人數會與日俱增，假以時日，法治大使亦會成為香港推廣法治的一隊精兵。