陳美寶：運物局對接國家「十五五」規劃預備小組日前已召開首次會議 確保「香港五年規劃」政策契合到位

運輸及物流局局長陳美寶今天(7日)在網誌中提到，當香港港口持續面對外圍因素帶來巨大挑戰，包括因地緣政治而不斷變化的環球航運貿易格局和來自區內港口的激烈競爭等，香港國際航運中心善用「一國兩制」下的制度優勢，錨定「全球航運之都」的戰略定位。

她又稱，國務院總理李強日前發表的「政府工作報告」，闡述了「十五五」發展的重大戰略任務，當中亦提及要提升香港依法治理效能，促進香港經濟社會發展。運輸及物流局已成立對接國家「十五五」規劃的預備小組。局方亦召開首次會議，確保首份「香港五年規劃」有關運輸及物流局的部分能與政策契合到位、不失時機。

綠色領航航運發展 日前完成首次綠色甲醇加注

陳美寶又稱，為應對香港港口所面對的挑戰，將竭力創造條件提升香港港口的競爭力，包括推動落實一系列措施，為香港港口發展提質提量。香港亦要增加香港海運港口業的整體實力，迎接「十五五」規劃的新機遇。

陳美寶日前出席本港首次綠色甲醇加注儀式。陳美寶網誌圖片

就綠色航運發展而言，運物局在2024年底公布《綠色船用燃料加注行動綱領》。去年，香港進行了110次生物柴油加注和16次液化天然氣（LNG）加注，綠色船用燃料加注量超過22萬噸。踏入2026年，中電源動集團與中海油（深圳）國際船舶清潔能源有限公司攜手合作，在二月底首次在香港水域為「超大型運油輪」（Very Large Crude Carrier, VLCC）加注LNG。

過去一年為香港進行綠色甲醇加注制定工作守則、提供免稅優惠等的努力成果漸見。兩天前，香港亦完成首次綠色甲醇加注。

財政、設施布局支援 建立自家船隊品牌

要扶持綠色船用燃料加注走向「常態」，循財政、設施布局、品牌支援等範疇作出支援。局方推出專為綠色船用燃料船舶而設的港口費用減免措施，為在香港使用、運載及／或加注指定的綠色船用燃料的遠洋船提供25%或50%的港口費用減免，為期3年，減免措施將在6月中旬開始推行，預計能吸引超過1,000次相關船舶來港停靠或加注；可用作綠色船用燃料船舶加注的錨地面積由目前約645公頃，增加至約2,877公頃。

運物局將於今年修例，容許雙旗船制，緊貼國際航運企業的多元營運模式。同時亦會推出為期3年的綠色船舶註冊優惠計劃，為使用綠色船用燃料的香港註冊船舶每年提供6萬港元的獎勵。估計在優惠計劃實行的3年間，將吸引約100艘綠色船舶在香港註冊，預料至2028/29年度將有約170艘香港註冊船舶可受惠於有關計劃，有助進一步推廣香港船舶註冊處的綠色船隊品牌，提升香港在國際航運界的競爭力。

空運設施奠基注入新動能

航運業方面，陳美寶指，除了全方位強化香港的航運競爭力，亦不斷為航空這經濟命脈注入新動能。日前她到香港國際機場見證及參與UPS新樞紐中心的奠基儀式，中心佔地兩公頃的新建速遞貨運設施預期在 2028 年竣工，每年可處理近 100 萬公噸貨物，屆時香港國際機場整體貨運力將大增至每年900萬公噸。

