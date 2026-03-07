兩會2026｜羅淑佩：把握「十五五」機遇 文體旅局發揮香港所長 對接國家發展戰略

第十四屆全國人民代表大會第四次會議於3月5日開幕，國務院總理李強向大會作《政府工作報告》，概述「十五五」時期的主要目標和重大任務。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（7日）在社交平台表示，「十五五」規劃為香港帶來前所未有的廣闊機遇，在行政長官帶領下，文體旅局必定會主動作為、發揮香港文體旅所長，好好把握「十五五」規劃帶來的重大機遇，在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界更好對接國家發展戰略，服務國家所需，建設更美好家園。

貫徹《報告》及夏寶龍寄語 訂定文體旅局工作清晰方向

羅淑佩提到，兩會期間，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍接見來京參加全國兩會的港區全國人大代表和政協委員，並寄語要充分認識「十五五」時期對港澳的非凡意義，倍加珍惜港澳當前來之不易的良好局面，心懷「國之大者」，認真履職盡責，帶頭學習、宣傳和貫徹全國兩會精神，支持特區政府依法施政，推動港澳高品質發展，更好融入和服務國家發展大局。羅淑佩認為，這些期望和方向，對自己和局方同事同樣適用，並將認真學習、體會《報告》和夏寶龍寄語的內容和意義，這有助於為今後工作訂定清晰方向和正確重點。

《「十五五」綱要（草案）》提出大力發展文體旅事業

《「十五五」綱要（草案）》提出促進香港、澳門長期繁榮穩定，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，支持港澳鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局；同時，深化粵港澳合作，持續推動重點領域合作實現突破。

文化、體育及旅遊方面，《草案》提出要大力繁榮文化事業，加強文化遺產保護傳承，加快發展文化產業，大力發展文化旅遊業，推進文旅深度融合，提升中華文明傳播力影響力，深化文明交流互鑒，加快建設體育強國；並支持香港深化「中外文化藝術交流中心」建設，發揮港澳在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。

文體旅局積極深化主動對接「十五五」規劃工作

羅淑佩表示，因應《綱要》草案出台，行政長官已指示特區政府各政策局將「預備小組」提升為「編製小組」，全面開展編製香港首份五年規劃的工作。就此，文體旅局會積極深化手頭上主動對接「十五五」規劃的工作，進一步深化建設「中外文化藝術交流中心」，充分發揮香港的獨特優勢和作為「超級聯繫人」的重要角色，促進內地與海外在香港這一國際平台上開展更多文化藝術交流。

局方亦會大力弘揚中華優秀傳統文化，貫徹「以文塑旅、以旅彰文」的發展方向，持續推進文體旅在港深度融合發展，同時與內地省市增強互動合作，發揮協同效應令優秀中華文化在香港扎根更深、覆蓋更廣，從而厚植市民愛國情懷，增強民族自信心、自豪感。

體育方面，當局會積極落實「普及化、精英化、盛事化、專業化、產業化」五大政策目標，推動體育在香港精英、普及並行發展，善用大灣區全運會的成功經驗，深化大灣區合作，配合國家加快建設體育強國的策略貢獻香港的力量。

