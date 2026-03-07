兩會2026｜丁薛祥晤港區人大 冀帶立會探索行政主導空間 產出更多符合香港及中央要求成果

全國兩會正在北京舉行，港區人大代表今早（7日）在大會堂召開全體會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。

全體港區人大早上9時在大會堂香港廳開會，今日會議由香港人大代表團團長馬逢國主持。港澳辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、港澳辦副主任周霽、基本法委員會副主任黃玉山亦有出席。

李慧琼：立法會要把握好「支持、配合、監督、促進」四個關鍵字

全國人大常委、立法會主席李慧琼以「堅定維護行政主導體制，全力支持特區主動對接國家『十五五』規劃」為題發表講話，表示在維護和落實行政主導中，香港立法會扮演著重要角色，應當帶頭全力支持配合行政長官和特區政府依法施政，把握好「支持、配合、監督、促進」四個關鍵字，做到支持政府不缺位，監督政府不越位。

丁薛祥：立法會在行政主導題目下大有可為

丁薛祥首先祝賀李慧琼擔任第八屆立法會主席，指她責任更重，是數百萬香港市民的重託，更是中央政府、全中國人民、14億中國人民對她的重託。

丁薛祥指李慧琼發言題目極其重要，他理解在新的形勢下，國家主席習近平對香港治理，依法治理，良政善治，提出新的要求，也是新的課題。

他指，行政主導不僅僅是行政的事，不僅僅是行政長官、香港特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、各個派別共同責任，共同任務，各方面都要去加強研究、探索、實踐，不斷地去總結。特別是立法會在行政主導的題目下面大有可為，實踐空間、探索空間、理論研究空間都還很大，希望在第八屆立法會期間由李慧琼主席帶領立法會很好去探索、研究、實踐相關命題，能夠產出更多符合香港實際、符合中央要求的實踐成果。

李慧琼：深刻認識支持和監督是行政主導下立會憲制職責基本要求

李慧琼指，2025年國家主席習近平在北京聽取行政長官李家超述職時，明確提出要堅持和完善行政主導，為香港特區落實行政主導、提高治理效能、推動高質量發展指明方向，具有很強現實針對性和深遠歷史意義。

她表示，深刻認識到支持和監督，是行政主導體制下立法會憲制職責的基本要求。在行政主導體制下，特區政府依照《基本法》提交施政方案、法案、撥款建議，立法會在原則上予以支持的大前提下，議員廣泛收集社會各界意見，通過系統調研提出具體務實的建議，讓政府政策和立法建議更具科學性、更貼近民情。立法會相關事務委員會也會持續監察方案、法案是否達到預期效果，確保資源有效運用並回應社會訴求，為行政主導體制注入活力。

李慧琼指，立法會議員具有廣泛代表性，且構成多元，擁有豐富的專業資源和社會網絡，有條件、有責任主動對接落實中央要求，緊扣實施「十五五」規劃、發展經濟、改善民生等重點任務，助力特區在行政主導體制下更好融入和服務國家發展大局。

智庫合作是配合促進重要延伸

李慧琼續指，特區政府已表明制定首個香港五年規劃，目的是主動對接國家「十五五」規劃框架。各政策局也已經陸續成立籌備小組，一旦「十五五」規劃公布，相關小組便會轉為對接工作組，進行政策編制。立法會內會早前已經通過成立「香港主動對接國家『十五五』規劃」工作小組，跟進跨局對接事宜，定期檢視成果。各事務委員會也可以因應本身的政策範疇，開展深入調研，通過與專家、學者研討等方式，為政府政策提供參考。

她又指，智庫合作是配合促進的重要延伸，立法會也要持續加強與智庫和專家、學者、市民交流合作溝通，把研究成果轉化為政策倡議。

有效民意匯聚機制強化立法會橋樑作用

李慧琼強調，立法會是社會民情民意的匯集地，議員必須深入社區、走進界別，了解市民和各行各業實際面對的困難和機遇。所有議員已經開設了社交媒體專頁，預期未來幾個月，所有議員均會開設地區或/及界別辦事處，聽取市民和業界的聲音。而立法會申訴部作為主要民意收集渠道，將進一步研究如何優化。她指上月常委會也專門去學習國家信訪局的工作，希望申訴部除更有效化解個案、為市民排憂解難外，同時也可以加強意見匯聚的機制，系統梳理多項政府和議員反映市民和業界的聲音，讓政策措施更貼地、更便民、更廣泛。

她強調，行政與立法「同坐一條船」，都是特區政府管治團隊重要組成部分，榮辱與共，休戚相關，各司其職，各負其責，協作配合。在新的歷史起點上，只要堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，堅定不移維護行政主導體制，善於在「十五五」規劃所給予的國家發展大局中找準香港定位、發揮香港優勢，一定能夠推動香港在由治及興的征程上行穩致遠，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：李健威