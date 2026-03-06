Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜馬逢國 : 冀國家發揮國際影響力締造和平 吳永嘉倡北都及內地城市共建先進製造業合作園

政情
更新時間：20:07 2026-03-06 HKT
發佈時間：20:07 2026-03-06 HKT

港區全國人大代表今日( 6日 )召開小組會議，討論新公布的「十五五」規劃綱要草案。港區全國人大代表團團長馬逢國表示，自己做過數屆人大代表，經歷了幾個5年規劃，看到所有指標基本上都能完成，創造了在經濟、社會發展等驕人成就，形容「十四五」規劃在疫情下都能完成有關指標，屬於現代奇蹟。

馬逢國冀國家發揮國際影響力  締造世界和平 

他續稱，「十五五」規劃綱要草案制訂了20個指標，若能夠完成，5年後國家實力會踏上新台階，但現今不尋常國際環境，內外都有很多挑戰，希望國家在國際間發揮影響力，扮演更積極角色，締造世界和平。

馬逢國(左四)冀國家發揮國際影響力，締造世界和平。
吳永嘉建議在北部都會區及大灣區內地城市，共建一個國家級的先進製造業合作園區，令數據、資源、資金和設備等可以在兩地跨境流通。
港區全國人大代表吳永嘉建議和支持在北部都會區，以及大灣區內地城市，共建一個國家級的先進製造業合作園區，令數據、資源、資金和設備等可以在兩地跨境流通。

陳勇 : 草案體現中央對香港關懷和支持

港區全國人大代表陳勇就指，草案支持港澳更好融入和服務國家發展大局，體現中央對香港的關懷和支持，亦令香港以自己所長，服務國家所需，分享發展的紅利。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影 :  劉駿軒

