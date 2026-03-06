兩會2026｜黃坤明：建設粵港澳大灣區是廣東改革深化大機遇 覃偉中 : 將深化與港澳合作

全國兩會正於北京舉行，廣東省代表團（6日）舉行全體會議。廣東省委書記黃坤明指，建設粵港澳大灣區是廣東深化改革的「大機遇」，深圳市市長覃偉中則表示，將更大力度深化與港澳緊密務實合作。

黃坤明：香港去年經濟總量突破3萬億

廣東省委書記黃坤明在會上，將廣東的發展策略歸納為四大方面，包括筑牢產業和科技「兩大基石」，用好改革開放和群眾路線「兩大法寶」，開拓縣域經濟和海洋經濟「兩大空間」，以及激活各類企業和各類人才「兩大主體」。

黃坤明指出，改革開放是廣東發展走在前列的基因密碼，應用好「改革開放」持續深化粵港澳大灣區建設，形容建設大灣區是廣東深化改革的「大機遇、大文章」。他續指，香港去年經濟總量突破3萬億，而全國六座經濟總量達3萬億的城市中，大灣區佔一半，分別是廣州、深圳和香港。

覃偉中：深圳將扛起粵港澳大灣區核心引擎責任

深圳市市長覃偉中表示，去年國家主席習近平公布，今年將在深圳舉辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，強調深圳將紮實推進產業與科技，並乘舉辦APEC會議之勢，全面深化改革、擴大開放。

覃偉中強調，深圳將扛起粵港澳大灣區核心引擎的責任，加快建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。他表示，當局將更大力度深化與港澳的緊密務實合作，高水平建設前海、河套等重大合作平台。

被問及廣東省將如何引領粵港澳大湾區發展，廣東省常務副省長張虎提出未來四大重點強化方向，為實現「世界一流灣區」目標。張虎指出，大灣區建設已在經濟、科技、交通及融合發展上取得顯著成就，形容近年大灣區建設已邁上「新台階」。

張虎 : 廣東將循四大方向 推動大灣區邁向更高水平

張虎提出廣東將循四大方向，推動大灣區邁向更高水平，包括強化產業科技，協同港澳進行技術研發，建設國際科技創新中心；強化全方位互聯互通，深化「硬聯通」，如軌道、交通等，及「軟聯通」如規則銜接等，並拓展教育、醫療等民生領域合作，促進「心聯通」；強化重大合作平台建設，發揮橫琴、前海、南沙、河套四大平台作用；強化內地九市協同發展：完善珠江口東西兩岸交通網絡，打造「30分鐘生活圈」，並推廣「總部+基地」的產業協同模式。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：劉駿軒