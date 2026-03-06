兩會2026｜解讀丁薛祥行政主導論 劉兆佳：特首獲社會廣泛支持才可實現有效管治
更新時間：19:18 2026-03-06 HKT
發佈時間：19:18 2026-03-06 HKT
發佈時間：19:18 2026-03-06 HKT
全國兩會正於北京召開，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥參與政協港澳聯組會議，指行政主導不是行政長官一個人的事，而是特區政府、市民及社會各界的共同責任。全國港澳研究會顧問劉兆佳今日（6日）表示，雖然基本法授予行政長官極大權力，但如果行政長官和特區政府得不到社會的支持和配合，他難以有效行使權力和實行有效管治。
劉兆佳向記者表示，能否實現行政主導和發揮其優勢，行政長官必須取得社會各界的廣泛支持，而只有在堅持和完善行政主導下，特區政府才能提升治理效能和推進重大發展戰略。
行會成員湯家驊認為，相信丁的說法是希望本港行政、立法及司法三權有共同憲制責任，維持憲制秩序。他認為司法機關應繼續行使獨立司法權，處理法庭每一個案件，立法會亦應該獨立地處理法例的每一條條文，強調「不等於日後立法機關就不能行使立法權。」同時，他不認為中央對香港政策有收緊的跡象，會維持「一國兩制」方針不變。
記者︰黃子龍
最Hit
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
2026-03-05 16:51 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT