兩會2026｜陳曼琪倡打造河套區新型經濟國際仲裁中心 推動中國信保與香港信保局建立聯合平台等

十四屆全國人大四次會議正於北京召開，國務院總理李強發表《政府工作報告》，並提請人大審查第十五個「五年規劃」（十五五）綱要草案。港區全國人大代表陳曼琪表示，完全支持「十五五」規劃綱要草案。十五五規劃堅定高質量發展信心，是一份務實的行動綱領。

充分體現國家對香港轉化優勢為戰略動能

她指出，十五五規劃強調深化粵港澳大灣區建設，亦在第十七篇專章、專節提到港澳的規劃建議，充分體現國家對香港轉化優勢為戰略動能。

為鞏固提升香港國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐，陳曼琪建議在河套合作區建立「大灣區黃金倉儲及交易中心」，強化國家黃金儲備及人民幣國際化，實現香港與上海、深圳金融中心在貴金屬領域的錯位發展、優勢互補，發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

支持香港培育高質量涉外法治人才 打造河套區新型經濟國際仲裁中心

為深化國際法律及解決議服務中心、加快北部都會區建設，她在遞交建議中提出：支持香港培育高質量涉外法治人才、打造河套合作區新型經濟國際仲裁中心、構建中國國際仲裁的出海方案、深化「港資港法」、「港資港仲裁」、完善大灣區律師制度等，發揮香港普通法優勢，助力國家高水平對外開放與加快涉外法治建設。

推動中國信保與香港出口信用保險局建立聯合平台

為鞏固香港國際風險管理中心功能、支持香港發揮專業服務優勢協助企業「走出去」。她建議推動中國信保與香港出口信用保險局建立聯合平台，強化國際貿易信用風險防範，運用香港的內地企業出海專班及內地香港商會，推動內地企業與香港協同開拓國際市場。

為完善便利香港居民在內地發展和生活政策措施，陳曼琪提出有關大灣區跨境養老「法治—金融—數據—平台」體系、豐富跨境養老金融服務的建議，推動跨境抵押與年金權益的法律互認機制，完善跨境繼承與遺產管理銜接；並關注跨境婚姻家庭的合法權益、大灣區婦女中西醫醫療協作體系。

為發揮港澳在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用，她建議香港運用鄰近地域優勢，協助深圳籌辦好2026年APEC會議，推動大灣區婦女參與APEC婦女經濟論壇，促成婦女成為中外婦女交流紐帶，傳播中華優秀傳統文化。