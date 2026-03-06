Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府設跨部門小組 檢視更廣泛應用AI所需法律配套 林定國：在發展和防範風險之間平衡

政情
更新時間：17:46 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:46 2026-03-06 HKT

律政司司長林定國表示，為正式成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組做好前期工作，他今日( 6曰 )下午特別召開督導委員會會議，律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵、署理環境及生態局局長黃淑嫻、多個政策局的常任秘書長和副局長，以及其他政府部門首長和代表出席會議。

今日會議是為落實《行政長官2025年施政報告》中律政司其中一項政策措施。在會議上，與會者討論工作小組的目的，以及工作小組在督導委員會監督下的運作模式。工作小組的核心成員將來自不同政策局和部門。律政司的角色是協助各政策局以高度聚焦的方式嚴謹檢視其政策範疇下的法律。在初步研究完成後，律政司將統籌協調各政策局及部門，為工作小組在作出實質檢視的過程中提供所需協作。

政府須牽頭及時檢視法律 為港建立有利AI發展且規範得宜法律環境

林定國表示，政府必須牽頭及時檢視相關法律，以確保本港法律切合時宜，為香港建立有利人工智能（AI）發展且規範得宜的法律環境，讓香港充分利用AI帶來的潛在益處，同時保障所有受AI應用影響的持份者的合法權益。

各政策局及部門應先全面深入檢視現行法律  查找漏洞及不足之處

他指，政府必須以正視和積極的態度，應對人工智能發展和應用可能產生的風險及所需的規範，在促進發展和防範風險之間取得平衡。因此，各政策局及部門應先對現行法律進行全面及深入的檢視，查找漏洞或不足之處，然後按香港實際環境研究具針對性和可操作的解決方案。

林定國表示，首先要建構香港成為國際創科中心，必須同時考慮對確保正當發展和應用人工智能的規範。特區政府十分重視AI應用的治理和風險防範，而昨日公布的國家「十五五」規劃綱要草案（摘要）亦明確指出，「營造健康有序的發展生態。堅持促進發展和規範管理相統籌，加強數據基礎制度規則建設和人工智能治理，營造有益、安全、公平的發展環境」。

林定國：不能過度規管人工智能

林定國指出，成立工作小組對應對AI急速發展及廣泛應用所衍生的議題至關重要。由於涉及不同範疇，需要跨部門以「一個政府」原則完成任務。律政司其中一個角色就是研究和推動法律改革，將協助各政策局以高度聚焦的方式嚴謹檢視其政策範疇下的法律，有需要的話，律政司會協助推進制定或修改法律工作。各政策局及部門應先對現行法律進行全面及深入的檢視，查找漏洞或不足之處，然後按香港實際環境研究具針對性和可操作的解決方案。

林定國與律政司團隊較早前到東莞及深圳參觀華為公司，並與華為高層舉行座談會，雙方就AI的發展進行深入交流，了解環球應對人工智能發展的方案。

他強調，特區政府必須展示正視和積極的態度，面對發展和應用人工智能所可能產生的風險及所需的規範；一方面不能坐視不理，另一方面不能過度規管，必須在促進發展和防範風險之間取得合適平衡，製造一個健康有序的環境，讓大家可以安心發展和運用人工智能。他期望各政策局和部門，包括司法機構政務處、行政署和數字政策辦公室等全力支持工作小組的工作。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
4小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
21小時前
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
10小時前
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
2小時前