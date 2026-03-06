兩會2026｜香港納入廣西AI發展藍圖 建「北上廣研發、廣西集成、香港鏈接、東盟應用」新路徑

全國兩會正在北京舉行，廣西壯族自治區代表團今日（6日）舉行全體會議。廣西壯族自治區全國人大代表、黨組書記、自治區主席韋韜指，廣西壯族自治區黨委書記陳剛早前率團訪港，與各界達成共識，將香港納入其AI發展藍圖，形成「北上廣研發、廣西集成、香港鏈接、東盟應用」的新路徑，冀發揮香港國際金融中心優勢，共同開拓東盟市場。

廣西主動擁抱人工智能時代 探索發展路徑

韋韜表示，在「不能缺席、不能落後」的情況下，廣西主動擁抱人工智能時代，探索出「北上廣研發、廣西集成、東盟應用」的發展路徑，強調「AI不是未來，AI是現在」。目前，廣西的人工智能發展已獲納入國家布局，獲准建設中國及東盟國家人工智能應用合作中心，並吸引科大訊飛、360等逾百家頭部企業進駐。去年，廣西工業領域人工智能核心產業產值已突破890億元人民幣。

廣西計劃3年安排450億元支持AI發展

韋韜指，廣西將再接再厲，深化拓展「人工智能+」戰略，計劃三年安排450億元，支持以AI引領的新質生產力發展。

韋韜指出重點工作，包括深化產業融合，開發面向有色金屬、鋼鐵、新能源汽車、糖業等領域的垂直大模型，並加快企業數碼化轉型；拓展應用場景，將AI應用拓展至農業、文旅、教育、醫療及反詐騙等民生領域；加強對外合作，持續深化與東盟國家的交流合作，打造高質素的東盟語料庫，目標成為中國AI企業走向東盟的「出海口」；及強化政策支撐，優化產業政策，建設算力中心及實驗室，並設立百億元人工智能產業基金，為產業發展提供堅實後盾。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：李健威

