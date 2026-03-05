Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱李慧琼：國家首就規劃立法 專門體現港澳角色 馬逢國 : 深信規劃能有效落實

政情
更新時間：19:56 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:56 2026-03-05 HKT

十四屆全國人大四次會議今早（5日）在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。全國人大常委、立法會主席李慧琼表示，政府工作報告具「承上啟下、穩中求進，以身促則，以民為本」的意義。

李慧琼：國家首次就規劃立法並專門體現港澳角色

李慧琼引述國家主席習近平的講話，勉勵香港把握機遇，發揮自身優勢，更積極主動融入國家發展大局。李慧琼指，政府工作報告和「十五五」規劃綱要均指出，支持香港更好融入服務國家發展大局，提升競爭力；而國家首次就規劃立法，並專門體現港澳角色，相信社會各界，包括人大代表、立法會，收集民意，以協助特區政府制定更貼合香港發展的政策。

李慧琼引述國家主席習近平的講話，勉勵香港把握機遇，發揮自身優勢。
李慧琼引述國家主席習近平的講話，勉勵香港把握機遇，發揮自身優勢。
馬逢國指內容科學且全面，涵蓋經濟、民生至國家安全等領域，讚揚國家具備強大執行力。
馬逢國指內容科學且全面，涵蓋經濟、民生至國家安全等領域，讚揚國家具備強大執行力。

馬逢國：見證「計劃」走向更科學、更全面「規劃」

港區全國人大代表團團長馬逢國指內容科學且全面，涵蓋經濟、民生至國家安全等領域，讚揚國家具備強大執行力，深信規劃能有效落實，並將大大提升民眾的生活水平。

馬逢國表示自己經歷四次五年規劃的演變，見證其從「計劃」走向更科學、更全面的「規劃」。他指出，新的規劃綱要經過精心部署，內容不僅涵蓋經濟建設、基礎建設和民生建設，還觸及環境保護、科技發展、國家安全乃至能源安全等範疇，形容其為一個周詳的藍圖。

他強調，按過去經驗，所有規劃在中央政府領導下，經過五年實踐，基本上都能夠落實，甚至取得超乎預期的成果。他讚揚這種規劃制度，結合國家強大的執行能力，能確保各項政策落到實處。他對未來充滿期待，相信在人大代表們的共同努力下，規劃一經敲定，將在未來五年內由政府穩步推行，為民眾帶來實質的生活提升。

記者：李健威 北京報道

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
14小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
4小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
8小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
9小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
3小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT