兩會2026︱李慧琼：國家首就規劃立法 專門體現港澳角色 馬逢國 : 深信規劃能有效落實

十四屆全國人大四次會議今早（5日）在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。全國人大常委、立法會主席李慧琼表示，政府工作報告具「承上啟下、穩中求進，以身促則，以民為本」的意義。

李慧琼：國家首次就規劃立法並專門體現港澳角色

李慧琼引述國家主席習近平的講話，勉勵香港把握機遇，發揮自身優勢，更積極主動融入國家發展大局。李慧琼指，政府工作報告和「十五五」規劃綱要均指出，支持香港更好融入服務國家發展大局，提升競爭力；而國家首次就規劃立法，並專門體現港澳角色，相信社會各界，包括人大代表、立法會，收集民意，以協助特區政府制定更貼合香港發展的政策。

李慧琼引述國家主席習近平的講話，勉勵香港把握機遇，發揮自身優勢。

馬逢國指內容科學且全面，涵蓋經濟、民生至國家安全等領域，讚揚國家具備強大執行力。

馬逢國：見證「計劃」走向更科學、更全面「規劃」

港區全國人大代表團團長馬逢國指內容科學且全面，涵蓋經濟、民生至國家安全等領域，讚揚國家具備強大執行力，深信規劃能有效落實，並將大大提升民眾的生活水平。

馬逢國表示自己經歷四次五年規劃的演變，見證其從「計劃」走向更科學、更全面的「規劃」。他指出，新的規劃綱要經過精心部署，內容不僅涵蓋經濟建設、基礎建設和民生建設，還觸及環境保護、科技發展、國家安全乃至能源安全等範疇，形容其為一個周詳的藍圖。

他強調，按過去經驗，所有規劃在中央政府領導下，經過五年實踐，基本上都能夠落實，甚至取得超乎預期的成果。他讚揚這種規劃制度，結合國家強大的執行能力，能確保各項政策落到實處。他對未來充滿期待，相信在人大代表們的共同努力下，規劃一經敲定，將在未來五年內由政府穩步推行，為民眾帶來實質的生活提升。

記者：李健威 北京報道