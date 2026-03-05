Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026 | 譚鎮國：工作報告為香港突破發展瓶頸 培育新動能提供核心指引

更新時間：19:15 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:15 2026-03-05 HKT

十四屆全國人大四次會議今日（5日）上午在北京開幕。立法會議員、新界社團聯會理事長譚鎮國表示，恰逢國家「十五五」規劃開局之年，會議為國家未來五年發展擘畫了宏偉藍圖，也為香港在複雜國際形勢下找準定位、融入國家發展大局指明方向。國家始終高度重視香港發展，期盼香港把握機遇，高質量制定首個自身五年規劃，以主動對接、深度融合之姿，實現與國家戰略同頻共振，在服務國家發展中實現繁榮。

北都是香港落實兩會精神的關鍵載體

譚鎮國稱，政府工作報告強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展；支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。中央持續出台惠港利港政策，「十五五」規劃綱要草案明確提出，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，加快建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，為香港突破發展瓶頸、培育新動能提供了核心指引。

譚鎮國續說，全國兩會為香港融入國家發展大局明確了具體路徑，深化與內地的協同合作是關鍵。作為大灣區中心城市和區域發展核心引擎，香港在大灣區建設中肩負引領使命，北部都會區則是香港對接大灣區科創戰略、落實兩會精神的關鍵載體。當前，河套香港園區已正式開園，新田科技城、洪水橋產業園加速推進，北都正從藍圖變為實景，香港需緊抓機遇，提速北都建設、融入大灣區創科大局，釋放科創潛力，彰顯獨特優勢。

十四屆全國人大四次會議今日（5日）上午在北京開幕。

譚鎮國倡以香港首個五年規劃為紐帶  深度融入國家發展大局

譚鎮國亦稱，面對時代機遇，香港將首次制定自身五年規劃，由行政長官親自領導跨部門、全政府專班統籌推進，全面對接國家「十五五」規劃。此舉是香港回歸以來的重要里程碑，更是「一國兩制」實踐的深化，相信將助力香港發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」作用，為國家與全球資本、技術、人才雙向流動搭建高效橋樑。

譚鎮國表示，當前全球局勢風雲變幻，國家始終是香港堅實的後盾。兩會已為香港發展注入強勁動力，期盼香港各界凝聚共識、同向發力，堅守國際化優勢、深耕內聯外通之責，以香港首個五年規劃為紐帶深度融入國家發展大局；相信在中央支持與香港各界的共同努力下，香港必將在服務國家發展中實現自身繁榮，為中華民族偉大復興貢獻香港力量。

