兩會2026｜施榮懷倡發揮香港委員橋樑紐帶作用 推動「國家所需、香港所長」深度對接

港澳全國政協今日( 5日 )下午在駐地召開會議，審議常委會工作報告和提案工作情況報告。全國政協常委施榮懷發言時，建議發揮香港委員橋樑紐帶作用，依托香港「超級聯繫人人」優勢，深化大灣區規則銜接，助力香港國際創科中心、北部都會區建設，推動「國家所需、香港所長」深度對接，貢獻港澳智慧力量。

施榮懷：工作報告是一份求真務實、催人奮進好報告

施榮懷指，政協常委會工作報告，全面回顧去年全國政協履職實踐，系統部署2026年重點工作，通篇站位高、落點實，彰顯紮實履職成效與深厚為民情懷，是一份求真務實、催人奮進的好報告。

施榮懷對政協工作提三建議

施榮懷續稱，今年是「十五五」規劃開局之年，對政協工作提三點建議，包括深化協商議政體系建設，打造「前瞻引領+跨界協同」協商新範式，聚焦科技創新、高水平對外開放、民生福祉改善等重點精準建言，完善提案選題、調研、辦理、轉化全鏈條機制，提升建言資政質量。

其次是強化制度化民主監督功能，探索「數字賦能+場景驅動」監督新模式，搭建智慧監督平台動態監測「十五五」規劃實施，健全閉環監督機制，推動政策落地見效。三是發揮香港委員橋樑紐帶作用，依托香港「超級聯系人」優勢，深化大灣區規則銜接，助力香港國際創科中心、北部都會區建設，推動「國家所需、香港所長」深度對接，貢獻港澳智慧力量。

全國政協常委陳馮富珍認為，各界人士要更主動融入國家發展大局，發揮香港聯通世界的獨特優勢，促進國際交流、推動社會發展和服務國家重大戰略貢獻力量，共同為推進中國式現代化、增進人民福祉作出更大貢獻。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：劉駿軒