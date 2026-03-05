Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜蔡加讚：國際形勢緊張國家經濟仍展韌性 來年增長稍作調整屬合理

在北京，國務院總理李強今早（5日）宣讀政府工作報告，國家今年發展預期目標經濟增長4.5%至5%。全國政協人口資源環境委員會副主任蔡加讚表示，近年外部環境風高浪急，國際形勢緊張，國家經濟仍然展現韌性，縱然國內供強需弱情況明顯，但去年經濟增長仍達至5％，為此感到鼓舞，同時今年預期增長區間稍作調整仍屬合理，更是可以達到的目標。

他續稱，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是承前啟後的關鍵歷史節點，備受關注，當中明確指出支持港澳更好融入和服務國家發展大局，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，是中央對香港在新時代角色定位的深化與升級，相信可為香港發展提供更清晰的戰略指引和更具體的實施路徑。

十四屆全國人大四次會議開幕。

盼特區政府做好五年規劃對接

蔡加讚期望之後特區政府可更好與「十五五」規劃做好五年規劃對接，鞏固提升和建設打造「四中心、一高地」，即是國際金融、航運、貿易和創新科技中心，以及國際高端人才集聚高地，以宏觀戰略視野，構建屬於香港具系統性的政策框架。

今年的政府工作報告中，新增了「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」。蔡加讚認為，香港中西文化共冶一爐、兼容並蓄，形成了獨具魅力的「文化名片」，且各界與世界有緊密聯繫，絕對是國家面向世界的「超級聯繫人」，未來應更善用香港這個「世界之窗」，說好中國和香港的故事，吸引更多人流及資金來港。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道
攝影：劉駿軒

