民思政策研究所倡向「一帶一路」國家推獎學金外交 組跨局教育出口指導委員會

民思政策研究所今日（5日）發布《從公共利益到戰略產業：香港國際教育樞紐發展路線圖》研究報告，建議針對「一帶一路」沿線國家如沙特阿拉伯及哈薩克推行獎學金外交，並組建跨局教育出口指導委員會，並以新西蘭及英國文化協會為藍本，設立「香港就讀」法定辦公室。

倡向一帶一路國家推行獎學金外交

行會成員、研究所所長湯家驊表示，建議不僅是為了應對經濟多元化的迫切需求，更是為了將香港數百億計的被低估潛力轉化為實質的經濟增量。他認為應明確納入發展跨國教育的策略，借助「一國兩制」優勢及大灣區的聯動效應，將香港的世界級大學從公共服務機構轉型為高價值的出口產業，從而創造高增值職位並提升香港的國際軟實力。

建議設立「教育衛星賬戶」

他強調，在全球競爭日益激烈的背景下，香港必須打破舊有思維，將教育視為推動經濟多元化、創造高價值就業和提升國際影響力的關鍵引擎，重申現在是採取果斷行動，將香港打造成「亞洲全球學府」的關鍵時刻。

研究所研究總監潘學智表示，現行的官方統計數據，將教育歸入個人、文化及康樂服務，僅錄得約港幣14億元的教育出口額，與2024/25學年超過92,000名非本地生所產生的實際經濟活動嚴重脫節，形容落差令人震驚，建議設立「教育衛星賬戶」，以準確衡量教育服務的全面經濟貢獻，為制定有效政策提供堅實的數據基礎。

研究所研究總監潘學智。

湯家驊：政府須有具創意建議推動工作

全國兩會正在北京召開，對於新一份政府工作報告未有再提及香港要「深化國際交往合作」。湯家驊表示，「十五五」規劃是一個宏觀的規劃，他認為特區政府要有一些具創意的建議去推動相關工作，故今天這份報告，正是達成教育樞紐的目標，「每次打開電視都可以看到政府的宣傳片，但看過、聽過之後，卻不清楚特區政府如何達到目標。」

記者：黃子龍