Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱李家超與岑浩輝毗鄰而坐顯「港澳一家親」  遇「老朋友」相談甚歡｜Kelly Online

政情
更新時間：14:25 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:25 2026-03-05 HKT

全國人大會議今早（5日）在北京開幕，行政長官李家超按慣例列席會議，並與澳門特首岑浩輝毗鄰而坐，兩人更互相討論政府工作報告，相熟程度突顯「港澳一家親」，十分和諧。而今年李家超同樣留守到最後，更與一名「老朋友」相遇，相談甚歡。

早上近9時，李家超繼續與岑浩輝入場列席全國人大會議，今年兩人已駕輕就熟地找到自己的位置，李家超沿路與不同的代表握手、打招呼。國務院總理李強宣讀政府工作報告時，二人皆認真聆聽，期間岑浩輝一度「出手」指點，兩人熱切討論報告內容。

中聯辦前主任駱惠寧於會後走到台前，與李家超打招呼，其後全國人大常委李慧琼亦上前加入，三人聊天暢談、面露笑容，又不時握手，到台上所有嘉賓離場後，他們才依依不捨離開。

記者：郭詠欣、李健威在北京報道

攝影：劉駿軒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
9小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
2小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
6小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
7小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
23小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
4小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
23小時前