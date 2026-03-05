兩會2026︱李家超與岑浩輝毗鄰而坐顯「港澳一家親」  遇「老朋友」相談甚歡｜Kelly Online

全國人大會議今早（5日）在北京開幕，行政長官李家超按慣例列席會議，並與澳門特首岑浩輝毗鄰而坐，兩人更互相討論政府工作報告，相熟程度突顯「港澳一家親」，十分和諧。而今年李家超同樣留守到最後，更與一名「老朋友」相遇，相談甚歡。

早上近9時，李家超繼續與岑浩輝入場列席全國人大會議，今年兩人已駕輕就熟地找到自己的位置，李家超沿路與不同的代表握手、打招呼。國務院總理李強宣讀政府工作報告時，二人皆認真聆聽，期間岑浩輝一度「出手」指點，兩人熱切討論報告內容。

中聯辦前主任駱惠寧於會後走到台前，與李家超打招呼，其後全國人大常委李慧琼亦上前加入，三人聊天暢談、面露笑容，又不時握手，到台上所有嘉賓離場後，他們才依依不捨離開。

記者：郭詠欣、李健威在北京報道

攝影：劉駿軒