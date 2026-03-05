Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜陳勇：粵港澳大灣區放最高層次發展戰略 香港機遇一流

更新時間：14:02 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:02 2026-03-05 HKT

十四屆全國人大四次會議今早（5日）在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。

陳勇：多次提及粵港澳大灣區的發展意義重大

港區人大代表陳勇表示，總理今日發表工作報告，對香港特別重視，多次提及粵港澳大灣區的發展，意義重大。他續指，國家發展藍圖中都有提及香港對接國家大局，形容未來機遇更加大。他指出，在政府工作報告中不斷提及「加強『港人治港』、『一國兩制』等方針，證明相關方針不變。這不但加強香港信心，亦加強了國際對香港的信心，令不同國家有信心前來香港發展，特別是現時世界不同地方都發生戰爭。他更指，國家支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區打造成世界級城市群，國家將粵港澳大灣區放在最高層次發展戰略之一，可以證明今次機遇是一流的。

港區人大代表陳振英指出，國家因基數較大，經濟增長率絕對值會較高。
港區人大代表陳振英指出，國家因基數較大，經濟增長率絕對值會較高。

陳振英：香港應繼續保持定位 發展優勢產

港區人大代表陳振英指出，國家經濟增長目標和財政預算案一樣以區間訂立，認為可達至雙賦能，但他認為國家因基數較大，所以經濟增長率的絕對值會較高。他續指，國家對香港數個大中心的發展，包括國際金融、航運中心、離岸人民幣樞紐、知識產權中心等都被重提，認為香港應該繼續保持定位，繼續發展優勢產業，即可滿足融合、服務國家發展大局。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道
攝影：李健威
 

