兩會2026︱回應《政府工作報告》香港部分  陳曼琪：國家重視香港獨特作用、寄予更大期望

全國人大會議今早（5日）開幕，總理李強發表《政府工作報告》。港區全國人大代表陳曼琪表示，《政府工作報告》凝聚力量、指明方向，過去一年穩中求進，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，為人民提供了滿意的答卷，並更大力度支持香港融入和服務國家發展大局。

陳曼琪表示，過去一年，國家交出了令人滿意的答卷，經濟社會發展穩中有進，目標任務順利完成。這是全國團結一致的成果，也為中國特色大國外交貢獻了世界和平力量。

《政府工作報告》凝聚力量指明方向

面對外部環境變化，多邊主義、自由貿易受到嚴重衝擊，國家擁有制度優勢，香港意志堅定，未來必然更好，人民生活也會更好。政府工作報告凝聚力量，指明方向，以穩中求進為基調，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全。

《政府工作報告》中提及發展金融、現代物流、知識產權、檢驗檢測等服務業，這正是香港發展「四個中心、一個高地」，服務國家發展大局的重要一環。在進一步擴大高水平對外開放方面，報告提出擴大雙向投資合作，擴充「投資中國」名片。加強對外投資風險防控和涉外利益保護，這些都與加強涉外法治建設密不可分。

就此，陳曼琪建議在河套深港科技創新合作區打造前沿經濟國際仲裁中心，擴大「港資港法港仲裁」適用至在河套深圳的外資企業，發展普通法及多法系AI平台，以科技與法治雙引擎助力國家涉外法治建設。

充分體現國家對香港高度重視

至於報告中有關香港部分，她指，報告充分體現國家對香港的高度重視，強調要提升香港依法治理效能，更好融入和服務國家發展大局，促進香港長期繁榮穩定。當前，香港擁有安全發展穩定的良好局面，來之不易。必須倍加珍惜，提升香港依法治理效能。「十五五」規劃已為香港預留重要位置，香港務必牢牢抓住這一前所未有的重大機遇。

她指，《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》第三十七條提到國家堅持「一國兩制」方針，支持香港主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局。這彰顯「十五五」規劃下，國家更大力度的支持香港發展，亦對香港賦予厚望，為中國式現代化進程作出更大貢獻。

