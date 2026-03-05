莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」

【莊雅婷/鍾培生】城中著名「富四代」鍾培生，昨晚（4日）突然於社交平台投下震撼彈，宣布向現任民建聯西貢區議員莊雅婷（Angel）求婚成功。莊雅婷於2023年以23歲之齡獲委任為西貢區議員，旋即知名度大升。在政治以外，她亦多次與娛樂圈拉上關係，曾參選港姐但最終退出；今次則和與娛樂圈人士「多有交情」、話題性十足的豪門公子定終身，可謂延續一貫出位風格。

莊雅婷早年曾放棄英國留學 獲鄧炳強讚「棄暗投明」

莊雅婷早年放棄英國學府取錄、前往北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」。於2023年獲委任為區議員後，因其年齡及家庭背景引起關注，加上因外貌而廣受注目。她上任前後不乏出位言論，包括豪言目標是在IG等社交平台，追蹤人數超越知名度高的資深政界人士，成為「人氣王」。

莊雅婷去年「突發」參選港姐 引政壇關注

在地區活動上，莊雅婷亦有不少新意，去年牽頭在將軍澳海濱公園舉辦大灣區咖啡青年節，達60個參展商參與，並邀來保安局局長鄧炳強。鄧炳強出席活動時，更讚揚莊雅婷放棄到英國讀名牌大學而選擇到北大讀書是「棄暗投明」，讚其對服務社會充滿熱誠。

莊雅婷本身是青年民建聯副主席，被視為黨內潛力新星，任區議員後積極投身社區工作及愛國教育，去年曾獲邀擔任國安法論壇嘉賓。

去年6月，她在無預警之下忽然現身港姐面試現場，成為政圈熱話，不少黨友都大感驚訝。據悉當時由黨友到民青局長麥美娟，事前都毫不知情，不少人對此事有所微言。民建聯主席陳克勤其後表示，民建聯要求莊雅婷要履職盡責，不可辜負市民、特區政府及大家的期望，相信她會有一個很深思熟慮的決定。同日下午，莊雅婷因應社會和政黨反應而退選，認為「社會接受程度與我們設想有一段差距」。

有民建聯領導層私下指，與誰結婚是個人選擇，性質與當日參選港姐不同，不便評論，「自己開心就好」。

莊雅婷去年6月現身港姐首輪面試現場。