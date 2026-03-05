兩會2026｜黃英豪：香港設計大灣區製造成新趨勢 專業服務互認需加快融合

十四屆全國人大四次會議今日(5日)開幕。港區人大代表黃英豪表示，香港的五年規劃將更好對接「十五五」規劃，令香港產業鏈更加清晰。

進出口業可把握現時局勢所帶來的機遇

他續指，過去數十年，很多不同地區出現戰亂，但同時亦可能帶來不同機遇。他指香港在上世紀五十年代經歷韓戰，發揮物流運輸的作用，相信進出口業會發現有何機遇。

中東動盪加速資金流向香港

至於中東現時局勢混亂，黃英豪表示將會有更多現金流向香港，因香港是國際金融中心，穩定並背靠國家，對香港資產管理、股市及黃金交易所具備相當信心。他又指，相信人民幣國際化的進程將會加快，因很多國家不滿美國在中東的軍事行動，相信其霸權長遠會出現負面影響。

統一兩地的產品包裝標準助融入

黃英豪說，香港最重要是融入大灣區，除法律界外，香港仍有不同專業未能和大灣區互認，相信通過專業團體、商會及政府互動，相關專業可有更深入融合互動。至於大灣區融合具體措施，他提到重新制定標準，認為未來會出現更多由香港設計，在大灣區城市製造的產品，因此需統一兩地的產品包裝標準，強調香港及大灣區應有更緊密的合作。

記者：郭詠欣、李健威在北京報道



攝影：劉駿軒

