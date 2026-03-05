兩會2026｜小米董事長雷軍：香港擁人才及國際交往優勢 用好香港平台有助科技領域發展

在北京出席全國兩會會議的全國人大代表、小米集團董事長雷軍稱，香港有很多獨特的優勢，尤其是人才和國際交往，所以利用好香港平台，肯定在科技領域會做出了不起的東西，又稱小米已在香港開了30、40家店鋪，目前主要是手機及家電等產品進入香港市場。

至於電動車方面，他表示中國汽車行業發展非常快，尤其是在新能源汽車領域當中，認為小米在電動化、智能化方面，都取得非常了不起的進展，而今年是「十五五」規劃開局之年，關心未來5年內，國家在科技創新方面有哪些具體的規劃。

去年發布3納米芯片 將加大生產

被問到國產芯片發展，他表示這是小米重點投入的領域，去年5月發布新的手機處理器芯片，是國內第一款利用先進3納米製造的芯片，未來會進一步加大投入這方面的生產。

而手機芯片在過去一年價格飆升，他解釋由於人工智能需求爆漲，令內存存取芯片嚴重不足，對小米手機業務造成很大壓力，會想各種方法降低消費者接受程度。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：劉駿軒

