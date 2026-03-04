兩會2026｜李家超感謝夏寶龍指導和關心香港 將率特區政府全速推進香港五年規劃編制工作

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今（4日）在中央港澳辦新的辦公大樓與行政長官李家超會見。李家超下午在社交平台表示，向夏寶龍滙報香港有關經濟、民生和社會等方面的最新情況。夏寶龍表示，李家超帶領特區管治團隊，堅決貫徹落實國家主席習近平關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，特區各領域工作取得顯著成效。

香港要主動對接國家「十五五」規劃

李家超引述夏寶龍指出，去年12月習近平聽取他的述職報告時強調，香港要主動對接國家「十五五」規劃；十四屆全國人大四次會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個五年規劃，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。

李家超感謝夏寶龍對香港特區的指導和關心，以及對特區政府工作的支持和肯定。今年是「十五五」規劃開局之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年。本屆特區政府自上任以來，積極鞏固和落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位，在守正創新同時發掘新經濟增長點，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加快發展國際創新科技中心建設，以及推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。

李家超明日列席十四屆全國人大四次會議開幕會

李家超亦提到，明天（5日）將列席十四屆全國人大四次會議開幕會。香港特區會抓緊國家「十五五」規劃的機遇，快馬加鞭、提速發展，充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。李家超表示，將帶領特區政府全速推進香港五年規劃的編制工作，全方位對接國家「十五五」規劃，並會主動融入和服務國家發展大局，貢獻粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等，說好國家故事、說好香港故事，為實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

他亦提及，參與今天會見的還有中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啓方，副主任周霽、農融，駐港國安公署署長董經緯等。

