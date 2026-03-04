兩會2026｜郭基煇倡北都大學城引內地高校落戶 打造「一加一大於二」協同效應

全國政協十四屆四次會議今日（4日）率先登場。港區全國政協委員、新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基煇表示，常委會工作報告提及香港部分較多，當中支持香港更好融入國家發展大局，亦提到66名委員，進行107場走進校園講國情活動，他本人亦返回自己母校參加活動，極具意義，亦開心得到全國政協工作報告的肯定。

會議主題緊扣「十五五」重點部署及任務

郭基煇指出，今次會議主題主要緊扣「十五五」規劃重點部署及重點任務，政協委員要深入調查、研究、協商及建議，亦提到政協要進行專題性調研，為「十五五」規劃給予可操作性強、針對性高及有前瞻性的建議。

香港可成為內地續推人民幣國際化橋頭堡

郭基煇表示，今次特別關心兩個議題，第一是香港作為國際金融中心，如何配合支持國家建設金融強國。第二，香港聚焦國際人才高地，如何支持配合國家建設教育、人才、科技強國。

郭基煇指，香港作為全世界最大的離岸人民幣中心，有八成離岸人民幣交易都在香港，香港離岸人民幣資金池達1.1萬億，去年發「點心債」亦超過1萬億，認為香港絕對可以成為內地繼續推進人民幣國際化的橋頭堡。他建議透過香港，令人民幣成為全球社會用於財富理財、儲蓄及投資的平台，繼續增強離岸人民幣的認受性及廣泛使用性。

他續指，具體建議包括用好現有互聯互通機制增加人民幣的離境流動性；增加境外人民幣產品，探索在港建設人民幣國際化資金基金，投資港股及香港債券；並希望將跨境理財通擴展至大灣區，日後慢慢發展至內地其他城市。

郭基煇關注如何加快建設北都大學城

郭基煇亦關注如何加快北都大學城的建設，尤其聯同內地高質高校，如清華、北大、交大、中山大學等，設立機制加快內地大學落戶香港。因本港不同高校都已在內地設立分校，如科大在廣州南沙設有分校，港大在深圳設有分校等。他指，內地高校正進行眾多前沿科技研究，包括人工智能、生物科技、金融科技、機械人等，應思考如何吸引內地高校在港發展，包括具備教學、研究院及具轉化成果孵化器基地的分校，並與香港高校聯合，可在北都大學城達到「一加一大於二」的協同效應，形容是如虎添翼。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：劉駿軒