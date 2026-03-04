Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案｜《2026年差餉（豁免）令》周五刊憲 寬免首兩季差餉 上限500元

政情
更新時間：17:37 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:37 2026-03-04 HKT

新一份《財政預算案》建議，寬減2026至27年度首兩季的差餉，每季上限500元，政府將於3月6日刊憲，以落實相關建議。《預算案》提到，寬減2026至27年度首兩季的差餉，每個住宅及非住宅物業單位的寬減上限為每季500元，可惠及約359萬個物業，政府收入將減少約35億元。

《2026年差餉（豁免）令》將於3月18日提交立法會省覽，進行先訂立後審議程序。

