財政預算案｜《2026年差餉（豁免）令》周五刊憲 寬免首兩季差餉 上限500元
更新時間：17:37 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:37 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:37 2026-03-04 HKT
新一份《財政預算案》建議，寬減2026至27年度首兩季的差餉，每季上限500元，政府將於3月6日刊憲，以落實相關建議。《預算案》提到，寬減2026至27年度首兩季的差餉，每個住宅及非住宅物業單位的寬減上限為每季500元，可惠及約359萬個物業，政府收入將減少約35億元。
《2026年差餉（豁免）令》將於3月18日提交立法會省覽，進行先訂立後審議程序。
相關新聞：
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
2026-03-03 14:36 HKT