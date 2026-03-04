兩會2026︱港推首份《體重管理計劃》 政協張文宏：香港市民是中國眾多地方中最瘦

香港推出首份《體重管理行動計劃》，展開為期三年的全港體重管理推廣。在北京出席兩會會議的全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，自己曾在香港工作過，認為香港人一直很瘦，甚至說香港是中國眾多地方中，市民最瘦的地方。

「香港現在已很少看到很重( 肥胖 )的人」

他續稱，現在已很少看到很重( 肥胖 )的人，認為香港一直做得很好，食物、運動，且工作壓力大。他指今年會繼續推動體重管理的工作，同時人工智能是熱點，相信會有很多討論。

去年兩會曾點名香港記者「太胖了」

他去年在兩會期間，被香港的記者問及「體重管理年」三年計劃時，曾指着其中一名男記者說他太胖了，需要減去肚子，控制慢性病。事情一度引起網上熱議。

