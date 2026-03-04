北環綫︱支線預計年內刊憲 港鐵料下半年向環保署交環評報告

政府正加快發展北部都會區，當中北環綫支線作為項目的跨境分支，連通香港和深圳地鐵網絡。路政署北部都會區鐵路辦事處及港鐵公司向北區區議會提交文件，指支線的詳細規劃及設計正全速推進，項目設計現已大致成熟，相關政府部門及港鐵公司正就北環綫支線香港段的鐵路方案擬備刊憲文件，預計於今年內啟動刊憲程序。另外，港鐵公司亦正就北環綫支線的建造工程及鐵路營運進行環境影響評估研究，預計相關環境影響評估報告會於今年下半年提交予環保署審批。

根據文件，北環綫支線包括從主線新田站開始的一條6.2公里長的地下鐵路，當中位於香港的「香港段」長約5.2公里，而位於深圳的「深圳段」則長約1公里。北環綫支線將設3個新鐵路站，香港段有位於新田科技城的洲頭和河套區的兩個新鐵路站，而深圳段則會於新皇崗口岸設置一個新鐵路站。

文件指出，北環綫支線香港段的鐵路方案除了包括主要鐵路設施如鐵路站、隧道和列車路軌外，亦會涵蓋按法定要求及營運需要設置的附屬建築物及緊急救援設施，包括隧道緊急救援出入口、通風樓等。另外，北環綫支線會與主線共用牛潭尾車廠，無須另設車廠。相關政府部門及港鐵公司正就北環綫支線香港段的鐵路方案擬備刊憲文件 ，預計於今年內按《鐵路條例》（第519章）刊憲及諮詢公眾。

另外，港鐵公司亦正就北環綫支線的建造工程及鐵路營運進行環境影響評估研究，研究內容包括空氣質素、噪音、生態和景觀等各方面，並會提出合適的緩解措施以控制影響在既定標準內，預計相關環境影響評估報告會於今年下半年提交予環境保護署審批。

記者：黃子龍