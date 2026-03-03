兩會2026︱李慧琼：夏寶龍肯定人大政協工作 囑繼續支持特區維護國安

全國兩會前夕，港澳地區全國人大代表、全國政協委員今午（3日）到中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室座談交流。全國人大常委、立法會主席李慧琼表示，今次兩會意義重大，因有「十五五」規劃綱要需審議及通過。她形容「十五五」規劃綱要是承先啟後文件，帶領國家走向強國建設、民族復興的重要節點，亦為香港、澳門發展提供更好、更廣闊的平台。

李慧琼指，人大政協首日首個行程就是前往港澳辦新辦公大樓參觀，並獲中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍親自接待。夏寶龍亦發表講話，主題為齊心協力，團結奮鬥，抓緊「十五五」規劃機遇，更好發展香港及澳門，更好發揮香港、澳門角色，融入及服務國家發展大局。

李慧琼引述夏寶龍指出，「十五五」時期意義非凡，香港將大有作為，因香港擁有「天時、地利、人和」的優越條件。夏寶龍亦強調，香港要珍惜當前來之不易的大好局面，共同推動「一國兩制」事業行穩致遠。

李慧琼續指，夏寶龍肯定人大政協過去所做工作，並寄予深切厚望，希望人大政協心懷「國之大者」，認真履職盡責，尤其在今次兩會認真建議及審議，令最後獲通過內容是高質量，推動港澳實現高質量發展，主動「識變、應變、求變」，在新發展格局中，增強新發展動能。

李慧琼再次感謝夏寶龍接見，相信全體人大代表會好好學習夏寶龍講話精神，並將此貫徹在會議過程中，返回香港亦會宣傳北京兩會內容，讓社會各界更掌握「十五五」規劃綱要及政府工作報告。

勉人大政協更好宣傳兩會及「十五五」

被問及在最近地緣政治形勢下，夏寶龍有否指示，特別在維護國安及國際交流合作工作上。李慧琼表示，夏寶龍肯定人大及政協工作，包括認真學習、宣傳中央精神及維護國家安全，並指夏寶龍期望兩會後人大及政協可更好宣傳兩會及「十五五」規劃的內容與精神，包括在現時地緣政治複雜情況下，繼續支持特區政府維護國家安全，及所有要做、依法的必要工作。

李慧琼亦期待，特區政府可適時分享想法，讓社會各界，包括人代、政協、立法會，以至市民都可給予意見，在新時代下推動香港更好融入及服務國家發展大局，更好對接「十五五」規劃。

被問及特區政府推出政策後引起爭議，夏寶龍有否因此著墨。李慧琼表示沒有具體提及該部分，重申夏寶龍早前在研討會中分享，作為立法會議員角色要支持特區政府，在收集民意後可完善特區政府的政策建議，形容兩者是互相的。

港區全國人大代表陳勇表示，夏寶龍亦特別提到如何具體加快北都、橫琴發展，因北都是創科中心的重中之重，並繼續維護國家安全和社會的穩定，絕不容許外國勢力和反中亂港分子搞壞香港。

記者：李健威、郭詠欣 北京報道

