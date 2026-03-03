兩會2026︱夏寶龍晤港區人大政協：「十五五」具天時地利人和 港澳大有可為、抓緊機遇

全國兩會即將在北京召開，一眾港區全國人大代表、全國政協委員今早（3日）乘坐包機上京，中午抵埗後即到訪港澳辦新辦公大樓。中央港澳辦主任夏寶龍看望來京開會的人大政協。港區政協常委、行政會議成員高永文會後表示，今次安排是特別，因為港澳辦首次有自己的大樓，他亦是首次來訪，認為這體現了中央高度重視港澳工作，且會後安排了傳統北京小食，包括今日是元宵節有元宵等，形容是很窩心的安排。

高永文：夏寶龍滿意港區人大政協工作

高永文指，夏寶龍對港區人大政協的工作表示滿意，包括積極主動學習中央制定的發展原則和精神、做好維護國家安全工作、帶頭支持特區政府依法施政，以及帶頭講好香港和「一國兩制」故事。他又稱，夏寶龍給予最重要的信息，是今年兩會非常重要，希望大家能團結一致、一起奮鬥，在「十五五」規劃下，為香港抓緊機遇，發揮獨有優勢，進一步為強國建設及民族復興應作出貢獻。

夏寶龍勉人大政協帶頭護國安

高永文亦引述夏寶龍在會面中指出，香港在「十五五」規劃之下有很大機遇，擁有「天時、地利、人和」，「天時」是指現時國家發展勢頭良好，加上「十五五」規劃有很多篇幅包括香港及澳門，香港亦會制定自己的五年規劃，以確保每屆特區政府都有基本的規劃藍圖。「地利」則指現時地緣政治急劇惡化下，更能突出香港背靠祖國的優勢；「人和」則指香港過去幾年經歷風風雨雨，現時人心都希望「找機遇、謀發展」。

高永文更強調，香港應居安思危，重申維護國安始終是最重要，縱然香港局勢看似平靜，大家都明白都會有不同想法、別有用心的人，甚至是外國代表人潛伏在香港，同時近來地緣政治激烈，中東很亂、中美角力等，相信越來越表面化，對方會越來越明顯打壓中國。

港區全國人大代表陳曼琪表示，夏寶龍勉勵港澳人大政協帶頭維護國家安全、帶頭支持特區政府依法施政和帶頭說好港澳故事，鼓勵他們為國履職、為民盡責，抓住「十五五」規劃發展機遇，積極建言獻策，提出高質量的建議。

蘇紹聰：夏寶龍講話非常正面 聽後「好安心」

港區全國政協委員、立法會議員蘇紹聰表示，夏寶龍所講非常正面，形容聽後「好安心」，又指夏最後提到，無論國際局面如何混亂，只要香港和澳門做好自己事情，捉緊「十五五」規劃機遇，往前發展一定會做得好。

至於國際關係方面，被問及有何市場可多加關注。蘇紹聰指，今日會上沒有特別提到國家立場，但回顧國家過往發展，都關注中東、大灣區、東盟國家，雖現今中東國家受戰爭及軍事行動或會有影響，但「一帶一路」藍圖仍有多個國家、市場可以開拓。

被問及特區政府就「十五五」規劃設有專班，夏寶龍有否就人大政協方面有所指示。蘇紹聰指夏寶龍肯定港澳區人大政協過去一年工作，其中一項是肯定人大政協帶頭支持特區政府依法施政、貫徹中央精神、推進維護國家安全、發展和講好「一國兩制」故事等四項工作。他續指，夏寶龍希望人大政協在兩會時能夠繼續積極做好自己職責，為國履職，為民盡責。

蘇長荣引述：「十五五」規劃港澳大有可為

全國政協委員蘇長荣引述夏寶龍指，今年兩會重點在討論「十五五」規劃，其間對港澳工作是大有可為，要求委員及代表要敢於擔當、勇於作為，亦希望大家珍惜來之不易的大好局面，共同為「一國兩制」的事業發揮作用。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

