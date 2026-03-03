Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱李家超拜訪民航局及國資委 感謝國資委鼓勵國企參與北都「片區開發」

政情
更新時間：18:14 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:14 2026-03-03 HKT

兩會2026︱特首李家超在社交平台表示，今天（3日）上午抵達北京，將於周四（5日）列席十四屆全國人大四次會議開幕會，他感謝中央港澳辦一局代表在機場迎接。他抵達後展開訪問行程，先後拜訪中國民用航空局（國家民航局）和國務院國有資產監督管理委員會（國資委）。

李家超：將積極主動對接國家「十五五」規劃

李家超先與國家民航局局長宋志勇會面，就深化民用航空領域合作交流意見。李家超表示，香港是國際航空樞紐，連接全球超過200個航點，去年客運量達6,100萬人次，貨運量達507萬公噸，香港國際機場自2010年以來14次獲評為全球最繁忙貨運機場。機場三跑道系統已經全面啓用，而擴建後的二號客運大樓離境設施今年啓用，為香港的航空發展注入新動力。

李家超說，特區政府會積極主動對接國家「十五五」規劃，把握好新機遇，持續鞏固全球貨運第一和粵港澳大灣區（大灣區）中轉樞紐的優勢，加速擴展航空網絡，以及推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，進一步提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。他期望特區政府與國家民航局深化合作，促進大灣區機場群優勢互補，共同為國家建設民航強國貢獻力量。

行政長官李家超（右四）今日（3月3日）在北京與國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓（左四）會面。政府新聞處圖片
行政長官李家超（右四）今日（3月3日）在北京與國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓（左四）會面。政府新聞處圖片

感謝國資委鼓勵國企參與北都「片區開發」

李家超其後與國資委主任張玉卓會面，就加強合作交流意見。李家超說，特區政府積極推動香港成為國際黃金交易中心，歡迎國企來港參與黃金交易和相關產業鏈建設，同時善用香港作為籌融資、專業服務、風險管理及企業財資中心的平台優勢，開拓及加強發展國際業務，助力國家金融高質量發展。

李家超表示，北部都會區是引領香港未來發展的新引擎，擁有巨大發展潛力和經濟價值。他感謝國資委支持特區政府全速推動北都發展，鼓勵國企參與北都「片區開發」，落戶河套香港園區發展創新科技產業，攜手發展新質生產力。他有信心更多國企在北都開拓機遇，用好香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，以香港為跳板拓展海外市場，實現優勢互補、互利共贏。

期待港區人代表和政協委員建言獻策

李家超今早說，上周分別舉行兩場座談會，與港區全國人大代表和港區全國政協委員會面交流。他指今年是「十五五」規劃開局之年，期待各位代表和委員在全國兩會期間，從不同領域和角度積極提出具建設性的建議和提案，為推動香港融入和服務國家發展大局建言獻策，為國家及香港的高質量發展作出更大貢獻。李家超明日（4日）繼續北京訪問行程。

 

