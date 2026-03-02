香港律師會中環新會址4.8啟用 湯文龍：法治指數證港法治基礎穩固

香港律師會今晚（2日）在西九文化區故宮博物館舉行新春酒會。律師會會長湯文龍透露，律師會今年4月8日將在中環中心正式啟用新辦公室，當日正好標誌著香港律師會成立119周年，新會址將為會員提供更完善的設施與交流空間；而原有會址也將轉型為多用途中心，供會員使用。

義務處理逾410宗宏福苑求助個案

湯文龍表示，衷心感謝會員及社會各界在困難時刻所展現的團結與承擔。他指出，大埔火災發生後，律師會迅速設立「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」及「緊急免費法律諮詢櫃位」，至今已處理超過410宗個案，為受影響居民提供即時而具體的法律支援。他感謝眾多會員義務付出寶貴時間，體現法律專業服務社會的初心與使命。隨著特區政府公布宏福苑長遠居住安排方案，本會亦正積極研究如何有效配合相關措施，繼續回應居民的法律需要。

法治指數排24位 湯文龍：香港法治基礎依然穩固

他又指，2025年世界正義工程法治指數中，香港在143個司法管轄區中排名第24位，「廉潔」範疇排名更位列全球第9位。這些客觀數據說明，香港法治基礎依然穩固，強調「我們必須珍惜並不斷鞏固這份制度優勢。」

近日社會對個別案件高度關注。湯文龍希望藉此機會，向司法機構致以由衷敬意。他強調，法官在審理案件時，始終依據法律與證據，秉持獨立、無畏、公正的原則作出裁決。他們在繁重工作下撰寫嚴謹判詞，維護正當程序與公平審訊。司法獨立並非抽象概念，而是透過每日審慎而專業的裁決實踐出來。這種堅持，是香港法治得以穩固的重要基石。

張舉能：司法機構將優先處理宏福苑相關法律事宜

終審法院首席法官張舉能表示，大埔宏福苑火災發生至今超過三個月，他提到香港律師會一直安排會員為受災居民提供免費法律支援，對律師們的付出與努力表示十分感動，並強調司法機構將會責無旁貸，優先處理因火災而產生的各項法律相關事宜。

他續指，適逢香港律師會新辦公室將於下月正式啟用，新址設有展覽廳以展示具歷史價值的展品。為祝賀香港律師會這項喬遷之喜，司法機構將提供協助，讓律師會複製極具意義的早期律師同仁的律師登記冊，作為新展覽廳的重點展品之一。他亦特別感謝香港律師會及各位業界同仁在過去一年對維護法治及促進法治工作的大力支持和貢獻。

林定國：香港可藉「十五五」規劃 善用「一國兩制」獨特法律優勢

律政司司長林定國表示，全國兩會即將在北京召開，今年是「十五五」規劃的開局之年他相信，隨著有關規劃出台，香港將能更有效地集思廣益，善用「一國兩制」下的獨特法律制度優勢，在服務國家的同時，亦能保障香港社會。

林提到，律師會即將迎來成立119周年的重要時刻，他對此表示祝賀，並相信在法律界的同心協力下，包括律師會、司法機關及大律師公會等所有持份者，能以香港整體利益為依歸，為市民建構一個更好的法治環境。

