民建聯執委會換屆︱陳克勤：料本月底前完成 冀吸納更多新面孔 注入新動力

民建聯今日（2日）趁元宵佳節前夕舉行「燈謎猜財政期望」傳媒茶敘，向傳媒拜年。新一份《財政預算案》已於上周三公布，民建聯主席陳克勤形容，今次政府的「派糖」措施是「少少甜」，但認為社會無需擔心，他對香港未來的財政收入及整體發展前景都感到樂觀，相信會越來越好。他又指，民建聯執委會換屆工作預料可在3月底前順利完成。

陳克勤：實現派糖根本之道在於「做大經濟的餅」

陳克勤表示，要實現「派糖」、讓市民感受到實惠，根本之道在於「做大經濟的餅」。他指民建聯在預算案討論中，提出了多項公共政策倡議，當中不少已獲得政府支持和接納。該黨在立法會將繼續履行監察政府的角色，在支持特區政府依法施政的同時，積極推動政策落地和完善。他亦勉勵黨內議員，無論新舊，都應提出切實可行的政策構想，向政府反映意見，以完善施政，協助居民解決實際問題。

3月底前換屆 冀吸納新面孔

問及民建聯執委會何時會進行改選，陳克勤表示，為集中精力完成選舉工作，民建聯特意調整了換屆時間表，相關準備工作現已就緒，選票很快便會寄給全體選舉會員，預計整個換屆工作可在3月底前順利完成。

他期望在新一屆領導層中，能夠吸納更多新面孔，為民建聯的未來發展注入新的動力。不過他亦指由於這是一場選舉，最終結果存在不確定性，因此難以預測具體有哪些人能夠進入領導層，笑言「呼籲各位有意參選的會員，務必積極努力拉票，才能確保自己成功當選。」

他強調，無論誰擔任主席，民建聯都會一如既往地秉持「是其是，非其非」的議政理念，並繼續推進四大工作方針，即「提升自我，建設香港，報效國家，聯通世界」。

新丁議員促完善舊樓維修及照顧者支援

多名立法會「新丁」議員亦有發言，其中郭芙蓉表示，對於預算案中提出預留30億及10億元分別用作支援舊樓維修及升降機的津貼計劃表示肯定。她認為政策對於舊區業主及基層市民而言非常有利。她期望政府能進一步放寬相關津貼的申請門檻，令不論是基層或是中產等任何階層的業主，均能獲得相關支援，最終讓廣大市民能夠安居樂業，身體健康，家庭幸福。

另一名議員植潔鈴表示，預算案提出院舍及社區照顧服務券，雖然在一定程度上回應了社會的訴求，但仍僅屬「治標」之舉。為從根本解決問題，必須落實「照顧者為本」的政策方針，希望可以在全港18區全面設立「一站式照顧者支援中心」，真正減輕照顧者的壓力。

記者、攝影：黃子龍