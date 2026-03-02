北都｜孫東下午公布沙嶺數據園區用地招標結果 園區將發展為高端數據中心

創新科技及工業局局長孫東、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘及創新科技及工業局副局長張曼莉今日（2日）下午5時就沙嶺數據園區用地招標結果會見傳媒。

沙嶺數據園區為香港北部都會區產業發展的第一站。創科局fb

沙嶺數據園區用地位於北部都會區，鄰近羅湖地段，地盤總面積約為116 365平方米，現正改劃為「其他指定用途」註明「創新及科技」，作發展數據園區及相關產業用途，以配合香港發展成為國際創新科技中心的願景。沙嶺數據園區用地最高的樓面面積可達250 000平方米，當中不少於70%的樓面面積須作高端數據中心用途。

推出沙嶺數據園區用地旨在提供先進算力設施，推動數據和人工智能相關產業的發展，鞏固香港作為區內數字基礎設施樞紐的地位，促進數字經濟和智慧城市的發展。

政府以「雙信封制」方式進行公開招標，創新科技及工業局指希望透過招標吸引具實力的投資者，將沙嶺發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區，協助推動香港創科發展。政府在制定招標文件時亦加入相關條款，確保用地以數據園區為主導用途；並採用「「雙信封制」進行評審，就投標者的非價格建議和價格建議作綜合考慮，以期選出最能發揮用地潛力的方案。



