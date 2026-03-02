宏福苑安置｜跨部門「解說專隊」起動 何永賢：助業主作最合適安居決定

隨着大埔宏福苑長遠居住安排的細節出爐，不少業主都想多了解相關內容。房屋局局長何永賢表示，由房屋局統籌、跨部門組成的「解說專隊」已起動，並於日前在房委會總部展開密集式培訓，確保每一位業主都能獲得充足資訊，作出最適合自己的決定。

黃偉綸冀團隊以「你情我願」態度協助居民

何永賢在社交平台發文透露，這支「解說專隊」由房屋局、勞工及福利局、民政及青年事務局、保安局及發展局轄下部門聯合組成，成員超過100人，專隊已快馬加鞭地起動工作，日前在房委會總部開始進行密集式培訓，讓成員都清晰了解方案的細節，以解答居民可能會出現的疑問。

財政司副司長黃偉綸在培訓期間親自到場為團隊打氣，強調專隊的工作意義重大，能幫助有需要的居民安居，希望能以尊重居民和「你情我願」的態度，盡量向居民就長遠居住方案作出解說。何永賢在和「解說專隊」成員交流時，發現有不少都是自己主動報名，真心希望為事件出一分力。她指，大家都明白溝通要用心理解，需要經過一段過程，但相信只要秉持專業、關心的態度，最終居民也會感受到專隊盡心地幫助大家前行。

解說專隊重在解說非推銷

政府當局強調，「解說專隊」重在解說，不是推銷，而是要讓居民有充足資訊，包括各個方案的落成日期、戶型細節、具體操作，不論是取得收購款項自行安排，或參加「特設銷售計劃」購買或「樓換樓」房委會或房協的資助出售單位，都希望居民可以作深思熟慮、找到最適合自己安居的決定。「解說專隊」除了上堂學習，也會走到不同特設項目參觀，為向居民作詳細解說做好準備。

剛剛的周六，何永賢和「解說專隊」部分成員去到九龍樂善堂營運的過渡性房屋項目「樂善村」，找到一個適合專隊與居民解說的會面室，並與九龍樂善堂溝通接下來的工作安排。專隊在活動室也碰到幾位宏福苑業主，何永賢藉機也和他們做了簡單交流，初步瞭解一下他們關心的問題，發現每一家的關注點都不同，這短暫的會面也是「解說專隊」很好的參考。

「解說專隊」已開始陸續透過「一戶一社工」轉介，聯絡業主，就着每一戶的情況聚焦解釋方案內容細節。局方請業主密切與「一戶一社工」溝通，留意相關安排。大埔宏福苑長遠居住安排的查詢熱線2129 8133亦於今日正式投入服務。