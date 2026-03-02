伊朗局勢｜陳茂波：本港可作為「安全港」 投資者安心將資金流入流出

美國、以色列2月28日起聯合空襲伊朗多個地點，伊朗亦對中東多個美軍基地及以色列還擊，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。伊朗局勢不穩，財政司司長陳茂波今日（2日）在電台節目表示，香港沒有外匯管制，歡迎資金流入本港，投資者可以很安心將資金流入流出，亦有相對穩定的環境。他指，當投資者想持有美元資產，但又擔心地緣政治或美國債台高築，本港可作為「安全港」。

陳茂波：無意改動港元與美元掛勾

陳茂波指，本港無意改動港元與美元掛勾，亦不打算調整1美元兌7.8港元的匯率，強調這可給予市場確定性、政策一致性，本港外貿仍以美元為主，而聯繫匯率過去數十年讓香港作為自由港，提供穩定環境給國際投資者。

美國與以色列向伊朗發動軍事行動前，《預算案》預測本港今年經濟增長2.5%至3.5%，陳茂波表示，仍然相當有信心可以做到，外貿和金融是主要動力，而回應外圍環境，重點方向或有所調整，仍然看好金融業，很多公司想排隊來港上市。

