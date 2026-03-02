Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

攜愛犬參與「一日狗狗同行」乘重鐵 譚鎮國：寵主是留港消費重要組群

政情
更新時間：10:04 2026-03-02 HKT
發佈時間：10:04 2026-03-02 HKT

新界北立法會議員譚鎮國昨日（1日）與區議員劉鎮海，一同參與由香港愛護動物協會主辦的「全城狗狗行善日 」，他亦帶同家中小狗乘搭港鐵。

譚鎮國：寵主是留港消費重要組群

輕鐵去年開展「貓狗同行」計劃，容許乘客在周末及公眾假期攜帶貓狗乘搭。今次是港鐵首次開放重鐵網絡讓符合要求的中小型狗隻乘搭，譚鎮國相信今次安排是十分好的起步，希望日後會有更多機會開放，長遠可以納入「貓狗同行」計劃，讓寵主可以到更多不同地區遊玩。

譚鎮國認為寵主是留港消費的重要組群，會與團隊繼續爭取更多動物友善措施，包括跨部門檢視法例、拆牆鬆縛便利動物出行，建構人寵共融社區，相信亦對經濟有幫助。

相關新聞：港鐵首推「一日狗狗同行」汪星人可入重鐵 狗主大讚體驗良好：希望恆常化可省九成車費

